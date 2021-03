Fino a 250€ di sconto per la Pasqua di Huawei!

Dopo aver scoperto quali sono le migliori offerte del giorno dei portali principali, vogliamo segnalarvi le nuove occasioni arrivate sul portale di Huawei in occasione di Pasqua, con offerte in grado di farvi risparmiare fino a 250€ sui vostri acquisti. Questa serie di iniziative vi permetterà di acquistare smartphone, tablet, notebook e tanto altro del noto brand a prezzi super convenienti, con una selezione di prodotti che potrà ispirarvi nella vostra ricerca di idee regalo.

Su alcuni dispositivi Huawei, come ben saprete, non sono disponibili i servizi Google, ma non preoccupatevi perché la cosa viene segnalata in modo chiaro dal portale. Questo non deve però farvi desistere dall’acquisto in quanto Huawei con la sua AppGallery sostiuisce egregiamente lo store di Google non facendovi mancare nessuna applicazione.

Tra le molte occasioni presenti sul portale di Huawei, spicca quella dello smartwatch Huawei GT2 Pro, che potrete acquistare con uno sconto di ben 90€ dal suo tipico prezzo. Questo elegante orologio è composto da un telaio in titanio leggero e solido, una superficie in zaffiro, e una cassa in ceramica lucida per rimanere confortevole per la pelle.

Perfetto per chi pratica sport, il Huawei GT2 Pro è stato migliorato con alcune nuove modalità specifiche, come quelle per lo sci e snowboard, che permettono di tenere traccia di oltre 100 allenamenti differenti, tutti studiati per fornire il maggior numero di dettagli, tra cui anche i valori sulla saturazione di ossigeno nel sangue. La batteria di Huawei GT2 Pro gli permette di durare fino a 14 giorni, mentre la presenza di una ricarica wireless riesce, in appena 5 minuti, a dargli l’energia per altre 10 ore di utilizzo. Inoltre, qualora siate in possesso di un dispositivo Huawei, lo potrete collegare con il vostro Huawei GT2 Pro e sfruttare la tecnologia di condivisione istantanea OneHop, dove una qualsiasi foto presente può diventare lo sfondo del vostro smartwatch.

Con queste offerte dedicate alla Pasqua, Huawei ha realizzato una selezione di prodotti molto versatile, e per questo il nostro invito è quello di visitare l’apposita pagina del portale così da trovare quella perfetta per voi! Infine, prima di lasciarvi alk0acquisto del vostro prossimo Huawei, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

