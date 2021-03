Fino a 300€ di coupon nella settimana degli sconti Yeppon!

Questa è una settimana che potrebbe rivelarsi molto importante per coloro che si apprestano ad acquistare un elettrodomestico o un prodotto tech dato che, oltre ai soliti Amazon e Mediaword, ora si è aggiunto anche Yeppon, il quale ha rilasciato codici sconto dedicati per ogni singolo prodotto, che vi permetteranno di risparmiare ancora di più su alcuni di questi già in offerta, beneficiando di una ulteriore sconto fino a 300€.

La promozione è molto semplice da mettere in pratica, dal momento che sotto ad ogni prodotto troverete il relativo coupon da inserire nell’apposita sezione prima di procedere con il pagamento. Come anticipato, ogni codice sconto ha un suo valore e quello più interessante è stato riservato alla smart TV Samsung The Sero QE43LS05TAU da 43 pollici, un modello che, allo stato attuale, è forse unico nel suo genere. Ma prima di scoprire la particolarità di questo televisore, dedichiamoci al prezzo, dal momento che è, come sempre, un fattore importante nella decisione finale.

Ebbene, grazie alle offerte Yeppon, la Samsung The Sero QE43LS05TAU crolla da 1.529,99€ a 1.199,99€, a cui bisogna sottrarre altri 300€ provenienti dal codice sconto 90775C72 specifico per questo prodotto, che fa scendere il prezzo a 899,99€, facendovi quindi risparmiare oltre 600€ ma non è finita qui. Qualora decidiate infatti di partecipare al cashback di Samsung, valido fino all’8 marzo, potrete risparmiare ulteriori 300€, sebbene quest’ultimi vi verranno rimborsati in un secondo momento dopo aver portato a termine la procedura di acquisto. A tal proposito, vi invitiamo a dare un’occhiata alla pagina dedicata perché si tratta veramente di un’occasione imperdibile, che vi permetterà di portarvi a casa una smart tv futuristica ad una cifra simile di un modello tradizionale.

Come avrete già potuto notare dall’immagine di anteprima, la Samsung The Sero QE43LS05TAU è una smart tv molto speciale, capace di ruotare il pannello su sé stessa, permettendovi di apprezzare i contenuti anche in verticale. Samsung ha voluto realizzare una soluzione che potesse integrarsi perfettamente con la visione tipica di uno smartphone, portando lo schermo di quest’ultimo su un pannello decisamente più avanzato e di grande effetto. Per quanto riguarda il resto delle caratteristiche, questa soluzione futuristica non si allontana molto rispetto ai modelli classici, implementando un pannello 4K con tecnologia QLED e le “solite” elaborazioni d’immagine presenti nei modelli di fascia media e alta del brand sudcoreano.

Insomma, con questa iniziativa, Yeppon vi permetterà di portarvi a casa prodotti di alto livello a prezzi probabilmente mai così bassi, anzi, possiamo dire con certezza che la suddetta smart tv non è mai stata proposta ad un prezzo cosi irrisorio, soprattutto se abbinata con il cashback di Samsung sopra citato che, a conti fatti, vi verrà a costare solamente 599,99€. In ogni caso, questa è solo una delle tante offerte presenti su Yeppon, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina dedicata per scoprire tutte le opportunità offerte dai codici sconti. Infine, non dimenticate di iscrivervi come sempre ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi.

