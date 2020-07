Fino a 300€ di sconto da Acer, inizia Natale a Luglio!

Buon Natale a tutti! Avete letto bene, non siamo impazziti, perché sullo store di Acer ha preso il via la tornata di offerte dell’iniziativa Natale a Luglio, grazie al quale sarà possibile usfruire di sconti che tagliano i prezzi dei prodotti del brand fino ad un massimo di 300€! Un’offerta davvero incredibile, che resterà attiva fino al 30 luglio 2020, quindi se qualcosa vi intriga, approfittatene subito poiché con questi prezzi super scontati è possibile che molti articoli possano esaurirsi in pochi giorni.

Per aderire all’iniziativa non dovrete far altro che selezionare uno dei molti articoli presenti nella promozione, appartenente alla promozione “OFFERTA30”, “OFFERTA50”, “OFFERTA100”, “OFFERTA150”, “OFFERTA200” oppure “OFFERTA300” in base alla rispettiva promozione da –30€, -50€ o -300€. Una volta nel carrello, basterà scrivere il codice idoneo al prodotto scelto nell’apposita sezione, per poter usufruire dell‘immediato calo di prezzo.

Fra gli articoli che vogliamo segnalarvi con il prezzo ribassato volevamo segnalarvi il notebook da gaming Acer Nitro 5 AN515-54 da 15,6” che potrà essere vostro a soli 999,00€ contro i 1.299,00€. Questo piccolo ma potente computer monta un processore Intel Core™ i7-9750H Hexa-core 2,60 GHz che fa girare alla perfezione Windows 10 Home, ed attraverso i sui 8 GB di RAM ed un DDR4 SDRAM e 1 TB di SSD è configurato per una massima capacità di archiviazione. Per quanto riguarda il comparto video invece è montata una NVIDIA GeForce GTX 1650 con 4 GB memoria dedicati che rendono ogni minimo dettaglio nitido anche grazie al display FHD che permette di giocare senza sfocature o interruzioni con un refresh rate di 144 HZ e 3 ms di risposta. Grazie al doppio sistema di ventole Acer CoolBoost inoltre il notebook sarà mantenuto sempre freddo, anche sotto sforzo, ed attraverso la funzione NitroSense è possibile gestire e monitorare l’intero sistema di raffreddamento impostando temperatura e perfino la velocità delle ventole.

Gli articoli presenti in questa incredibile promozione di Acer sono molti fra schermi, notebook ed accessori, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina dedicata dello store in modo che possiate sfogliare il catalogo fino a trovare l’offerta giusta per voi, entro il 30 luglio. In ultimo, prima di lasciarvi in balia del Natale a Luglio di Acer, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle offerte relativa tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

N.B. I codici sconto “OFFERTA30”, “OFFERTA50”, “OFFERTA100”, “OFFERTA150”, “OFFERTA200” e “OFFERTA300” vanno inseriti nel campo dedicato al momento del pagamento. Assicurati che siano stato accettato prima di procedere.

La nostra selezione di prodotti

Prodotti compatibili con il coupon “OFFERTA300”

Prodotti compatibili con il coupon “OFFERTA200”

Prodotti compatibili con il coupon “OFFERTA150”

Prodotti compatibili con il coupon “OFFERTA100”

Prodotti compatibili con il coupon “OFFERTA50”

Prodotti compatibili con il coupon “OFFERTA30”

Cerchi altri codici sconto? Dai un’occhiata alla nostra nuova sezione dedicata!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!