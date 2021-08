Fino a 350€ di rimborso per il Back to School di Unieuro

Oltre alle principali offerte del giorno, vi informiamo che anche le promozioni dedicate al Back to School continuano. In questo giro, sarà Unieuro a proporvi delle ottime occasioni di acquisto, dedicate a coloro che necessitano di un nuovo computer, da usare magari esclusivamente per lo studio. La nuova iniziativa del portale si concentra proprio su quest’ultimi, dandovi l’occasione non solo di risparmiare diverse centinaia di euro su notebook e desktop, ma anche di sbarazzarvi del vostro vecchio computer e ricevere un rimborso fino a 350€.

Qualora decidiate infatti di acquistare un nuovo personal computer entro il 9 settembre, potrete successivamente fare la richiesta di rimborso, la cui cifra dipenderà dalla spesa effettuata per acquistare il nuovo dispositivo. A tal proposito, per un importo compreso tra 449,00€ e 598,99€ riceverete un rimborso di 100,00€, mentre per gli importi compresi tra 599,00€ e 798,99€ otterrete un rimborso di 200,00€, il quale arriva a 300,00€ nel caso compraste un computer da almeno 799,00€. Infine, il rimborso arriva a 350,00€ qualora mettiate a carrello un notebook dotato di scheda grafica RTX o GTX.

Detto ciò, vale la pena sottolineare che gli acquirenti che decideranno di sfruttare questa promozione e che acquisteranno un notebook, dovranno cedere a loro volta un notebook, e lo stesso vale per chi acquisterà un desktop, i quali dovranno sbarazzarsi di un relativo desktop. Come detto, il rimborso dipende dall’importo della spesa, ma noi consigliamo di prendere in considerazione il Samsung Galaxy Book, che viene proposto a 549,90€, un prezzo davvero ottimo per questo notebook, soprattutto se consideriamo il rimborso di 100,00€, al solo costo di spedire il vostro vecchio notebook, il quale comunque non deve essere più vecchio di 5 anni.

Ad ogni modo, se finora non siete riusciti a sbarazzarvi del vostro vecchio notebook o desktop, il Back to School di Unieuro potrebbe rivelarsi un’ottima occasione, la quale, allo stesso tempo, vi permetterà di risparmiare sul vostro prossimo acquisto. I modelli compatibili con la promozione sono numerosi ed ecco perché consigliamo di andare subito sulla pagina del portale, sulla quale troverete anche il regolamento completo. Prima di passare altrove, ricordatevi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a Offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

» Clicca qui per leggere il regolamento «

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!