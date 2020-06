Fino a -40% di sconto con le offerte estive su Zavvi

Avete voglia di fare un restyle completo al vostro guardaroba in previsione dell’estate? Allora questa è l’occasione che stavate cercando! Vi segnaliamo infatti che, oltre alle incredibili offerte a tema Jurassic Park del Giugno Giurassico, su Zavvi sono cominciati succosi sconti sull’abbigliamento, con offerte che arrivano a decurtare il prezzo di t-shirt, felpe e giacche fino al 40%!

Stiamo parlando di una promozione che conta centinaia di articoli, tutti con le licenze ufficiali di brand legati al mondo del cinema, dei cartoon e dei videogiochi! Ce n’è per tutti i gusti: da da The Legend of Zelda fino ad arrivare IT, passando per un’intera collezione di prodotti ispirata ai classici cartoni Cartoon Network dei primi 2000 come Leone il cane fifone, Johnny Bravo ed anche Il Laboratorio di Dexter. Cercate un design più classico? Non preoccupatevi, con la linea Primal troverete numerose t-shirt dalla grafica semplice ma colorata, con stampe accattivanti e dal design originale. Un altro punto di forza di questa iniziativa risiede nel fatto che sono comprese anche felpe e giacche a prezzi super scontati, ed in previsione delle fresche serate estive, vi suggeriamo di dare un’occhiata anche a quella sezione di prodotti i cui sconti, ovviamente, sono all’altezza delle aspettative.

Visto il grande catalogo di prodotti messo in promozione da Zavvi, vi abbiamo selezionato le migliori offerte ma rimane sempre valido il nostro invito a visitare la pagina dedicata alle offerte estive e trovare l’articolo perfetto per voi. Prima di lasciarvi ai prodotti di Zavvi, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

