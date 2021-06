Fino a 400€ di buono sconto se acquisti una smart tv su Monclick

Monclick scende in campo per Uefa Euro 2020 con una nuova ed interessante iniziativa, rivolta soprattutto agli appassionati del calcio. Infatti, fino al prossimo 5 luglio 2021, acquistando una nuova smart tv promozionata, è possibile ottenere un codice sconto con un valore commerciale di massimo 400,00€, da utilizzare per un secondo acquisto.

Il valore del coupon, secondo quanto dichiarato nella pagina del portale, è direttamente proporzionale alla spesa, seguendo degli scaglioni preimpostati, che vi elencheremo di seguito:

Prezzo di vendita da 499,90€ a 749,90€, si riceve un buono da 50,00€

Prezzo di vendita da 799,90€ a 999,90€, si riceve un buono da 100,00€

Prezzo di vendita da 1.099,90€ a 1.299,90€, si riceve un buono da 150,00€

Prezzo di vendita da 1.399,90€ a 1.599,90€, si riceve un buono da 200,00€

Prezzo di vendita da 1.799,00€ a 2.199,90€, si riceve un buono da 300,00€

Prezzo di vendita da 2.599,00€ a 3.799,90€, si riceve un buono da 400,00€

Come da tradizione per il portale, la lista dei prodotti attualmente in offerte è piuttosto variegata e coinvolge diverse soluzioni appartenenti ai maggiori produttori del settore. Tuttavia, tra questi, vogliamo segnalarvi il televisore Philips 55OLED855 Ambilight da 55 pollici, attualmente acquistabile a 1.399,90€ anziché 1.999,90€, grazie al quale è possibile ottenere uno codice sconto di 200,00€ per un futuro acquisto.

Le caratteristiche di questo TV sono eccezionali perché, supportando tutti le tecnologie di ultima generazione, è in grado di riprodurre contenuti multimediali alla risoluzione del 4K e ad un’ottima qualità audiovisiva, conferendogli una profondità realistica e movimenti fluidi. A tutto questo si aggiunge anche le funzioni Ambilight, che donano un tocco finale alle immagini riprodotte dallo schermo.

Dotato di AndroidTV, questo dispositivo può accedere ad un vasto catalogo di applicazioni del Google Play Store, consentendo a tutti gli interessati di installare le app dei maggiori servizi on-demand del momento. E poi, con il supporto al DTS Play-Fi è possibile collegare tutti gli altoparlanti della casa, purché siano abilitati a tale tecnologia.

Insomma, come è facilmente intuibile, il Philips Ambilight non solo è disponibile ad un super prezzo – considerando quelle che sono le sue specifiche tecniche – ma permette di ottenere anche un codice sconto non indifferente. Tuttavia, non è l’unico compatibile con la promozione indetta da Monclick, motivo per cui vi consigliamo di consultare la pagina al seguente indirizzo.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, non dimenticate di seguirci anche ai nostri canali Telegram, in particolare quelli dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Se invece siete interessati a collezionare coupon, potete invece consultare la nostra pagina speciale.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!