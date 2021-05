Fino a 400€ di rimborso per il Sony Summer 2021 su Ollo Store

Dopo aver visionato le migliori offerte della mattinata, vi segnaliamo che acquistando una nuova fotocamera digitale Sony o un obiettivo per quest’ultime su Ollo Store entro il 31 luglio 2021 riceverete un rimborso fino a 400€, richiedibile tramite la pagina dedicata del sito ufficiale. Un’ottima occasione per avvicinarsi al mondo della fotografia, anche perché il cashback si va ad aggiungere agli sconti già attivi sul portale, che vi permetteranno di comprare una serie di modelli Sony a prezzi molto interessanti, offrendovi l’occasione di immortalare i vostri momenti più belli con una qualità senza pari.

Come saprete, Sony realizza alcune delle migliori fotocamere sul mercato e sarete felici di sapere che tra le offerte vi è anche la Sony Alpha 6600, abbinata con l’obiettivo SEL 18-135mm f/3.5-5.6 OSS, proposta a 1.701,90€ invece di 1.808,80€. Per quanto concerne il cashback, acquistando questo specifico modello riceverete un rimborso di 150€ e vale la pena segnalare anche la scheda SD in omaggio, una 64GB Extreme PRO SDXC Classe 10 UHS-I, ideale per registrare video in 4K.

Vincitrice della TIPA World Awards 2020, la Sony Alpha 6600 è una delle migliori mirrorless che possiate acquistare, capace di offrire ottime prestazioni sia nelle varie modalità di scatto che nel comparto video. A tal proposito, questa soluzione di Sony è in grado di fare riprese video in 4K, usufruendo di una sofisticata stabilizzazione dell’immagine e persino di un HDR in tempo reale, ottenendo risultati cinematografici.

Notevole la gamma dinamica di Sony Alpha 6600 che, oltre ad offrire immagini ben esposte, facilita il lavoro dei colori in post produzione, posizionandosi come una soluzione all’avanguardia per i fotografi professionisti. Sebbene sia una fotocamera ricca di funzioni avanzate, usarla è semplice, dato che potrete personalizzare gli 11 pulsanti e attivare funzioni come il Real Time Tracking con un semplice tocco sul display touch.

Detto ciò, vi ricordiamo che su Ollo Store troverete numerose altre fotocamere e obbiettivi in sconto, ognuno con un suo cashback, motivo per cui consigliamo di visitare la pagina dedicata. Per scoprire invece ancora più offerte, vi suggeriamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

