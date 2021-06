Fino a 40€ di rimborso se acquisti uno spazzolino Oral-B su Monclick

Se cercate un’occasione che non si limiti solo alla scontistica ma anche ad ulteriori vantaggi associati ad essa, siamo sicuri che la recente iniziativa di Monclick potrebbe interessarvi, dato che si tratta di una doppia promozione che vi permetterà di acquistare gli ottimi spazzolini elettrici Oral-B beneficiando non solo di un’ottima scontistica, ma anche di un rimborso fino a 40,00€, richiedibile qualora si acquistasse uno dei tanti modelli Oral-B compatibile con la promozione entro il 30 giugno.

Come avviene di solito con questo tipo di iniziative, per ricevere il rimborso dovrete caricare la prova d’acquisto al seguente indirizzo, indicando i dati del vostro conto ed eventuali altri dettagli al fine che possiate ricevere il rimborso previsto che, ricordiamo, può raggiungere i 40,00€. Uno degli spazzolini elettrici Oral-B che vi permetterà di ottenere tale rimborso è il Genius Dragonfly che viene proposto dal portale già ad un prezzo molto più vantaggioso rispetto a quello originale, ossia 159,90€ invece di 229,90€.

Grazie al successivo rimborso, che riceverete entro 40 giorni dalla validazione, sarà come acquistare il Genius Dragonfly a soli 119,90€, una cifra che potremmo definire quasi irrisoria per uno spazzolino elettrico di questo livello, in grado di proteggere le vostre gengive e offrirvi un’esperienza di lavaggio personalizzata grazie alle 6 modalità di spazzolamento, a cui si aggiunge il controllo della pressione, utile per avvisarvi qualora stiate spazzolando troppo forte.

Detto ciò, tantissimi altri spazzolini elettrici Oral-B si trovano in sconto su Monclick, ma per conoscere i modelli compatibili con la promozione consigliamo di leggere il regolamento completo. Prima di lasciarvi alla vostra decisione, vi ricordiamo di continuare a seguirci sulle nostre pagine per l’imminente arrivo del Prime Day di Amazon, e di iscrivervi su Telegram ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

