Fino a 430€ di rimborso acquistando prodotti ASUS Gaming selezionati

Videogiocatori prestate molta attenzione, infatti ASUS ha lanciato una nuova promozione che vi permetterà di ottenere un rimborso acquistando uno dei loro prodotto tra una selezione di schede madri, sched video, periferiche e altro ancora. Questa iniziativa, che prende il nome di ASUS Gaming Weeks, è valida fino al 22 novembre ed è svolta in collaborazione con molti e-commerce come ePrice, Yeppon, Monclick e Mediaworld, arrivando così ad includere una vastissima quantità di articoli, ma soprattuto permette di arrivare ad ottenere un rimborso fino a 430€!

Partecipare a questa iniziativa è molto semplice, basta infatti acquistare uno o un insieme di prodotti ASUS fra i tanti selezionati negli store entro il 22 novembre 2020, registrare l’acquisto (disponibile a partire dal 9 novembre) presso il sito di ASUS, ed una volta verificato l’acquisto arriverà il rimborso direttamente sul vostro conto bancario, con l’importo calcolato in base alla tipologia di articolo acquistato.

Questa promozione include un gran numero di articoli ASUS, utili per realizzazione il vostro PC da gaming da sogno, oppure per potenziare la vostra macchina attuale con le schede video di ultima generazione, oppure con l’ultimo modello di monitor arrivato sul mercato. Oppure, se vi ritenete soddisfatti del PC potrete puntare ai numerosi accessori come mouse e tastiere disponibili, per non parlare dei dispositivi pensati per migliorare la connettività in casa come i potenti sistemi di router. La comodità di questa ASUS Gaming Week sta poi nel fatto che essendo realizzata in collaborazione con più di uno store è possibile consultare i vari cataloghi e decidere quindi dove acquistare, in base alla disponibilità di ogni magazzino.

Vista l’unicità di questa iniziativa di ASUS, il nostro consiglio è più che mai quello di visitare, la pagina relativa alla promozione dei vari siti, così da consultare la lista completa dei prodotti, prima del 22 novembre. anche Prima di lasciarvi andare alla ricerca del vostro prossimo componente ASUS, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

