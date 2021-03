Fino a 500€ di sconto nelle offerte Mediaworld dedicate alla fotografia!

Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare una nuova macchina fotografica, vi informiamo che questa potrebbe essere l’occasione giusta per portarsi a casa un ottimo prodotto a prezzi vantaggiosi. Oltre alle tante promozioni già attive, infatti, Mediaworld ha deciso di arricchire la sua proposta con un’iniziativa che vede protagoniste numerose fotocamere, sia compatte che reflex, nonché molteplici action cam, con sconti che vi permetteranno di risparmiare fino a 500€. L’offerta è valida fino al 31 marzo, dandovi modo di scegliere quello che potrebbe essere anche un ottimo regalo per Pasqua.

Quella che riteniamo essere una delle proposte più interessanti riguarda la Sony DSC-RX100M3, da sempre una delle migliori fotocamere compatte mai prodotte. Venduta a soli 479,00€ invece dei classici 629,00€, questo modello saprà soddisfare le esigenze di coloro che cercano una soluzione in grado di combinare facilità d’uso e prestazioni.

La Sony DSC-RX100M3 è una tuttofare, con il suo sensore da 20,1MP che, abbinato all’obbiettivo ZEISS Vario-Sonnar T 24-70 mm, garantirà immagini e video luminosi e ricchi di dettagli. Pur non costando come una reflex, i risultati che otterrete saranno all’avanguardia, capaci di stupirvi anche nelle condizioni più difficili. Per garantire prestazioni di un certo livello in qualsiasi situazione, Sony è riuscita ad implementare in questo modello un sensore retroilluminato da 1 pollice, il che è davvero favoloso per una fotocamera così compatta.

Come detto, la Sony DSC-RX100M3 è capace di accontentare qualsiasi amante della fotografia, dal momento che risulta ideale per fotografare sia architettura e paesaggi che primi piani. A prescindere da quale siano le condizioni, contrasto e nitidezza saranno sempre di ottimo livello. Inoltre, per assicurare scatti perfetti, questo modello vanta persino un mirino elettronico integrato, nonché il blocco dell’autofocus, che vi permetterà di non perdere mai la messa a fuoco qualora il soggetto si muova velocemente. Ovviamente, tutte queste funzionalità valgono anche per il comparto video, che vi permetterà di scegliere diversi formati di registrazione a seconda delle vostre esigenze.

Insomma, gli appassionati di fotografia avranno modo di sbizzarrirsi nella scelta della loro nuova fotocamera. Ribadiamo ancora una volta che i modelli in offerta sono numerosi, ed ecco perché suggeriamo di visitare la pagina dedicata per visionare il catalogo completo, ricordandovi però che in calce troverete la nostra lista prodotti personalizzata, dove abbiamo selezionato quelle che sono, secondo noi, le proposte più interessanti. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

