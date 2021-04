Fino a 500€ di sconto su notebook e pc Acer per i Green Days

In vista della giornata dedicata alla sostenibilità ambientale, conosciuta anche come Green Days, Acer ha voluto attivarsi per dare una mano al pianeta, annunciando di piantare un albero per ogni ordine ricevuto fino al 22 aprile. Per fare in modo che le piantagioni siano quante più numerose possibili, lo store ufficiale di Acer ha messo in campo una delle sue migliori scontistiche, che vi permetterà di risparmiare fino a 500€.

Ad essere coinvolto è l’intero catalogo, ma è chiaro che le offerte migliori sono riservate a prodotti come il notebook da gaming Acer Predator Triton 500, il cui sconto di ben 500€ vi permetterà di acquistarlo a 1.799,00€ invece di 2.299,00€. Come gli appassionati ben sapranno, questo è uno dei migliori notebook da gaming di Acer, studiato per far sì che i giocatori più esigenti possano giocare ai loro titoli preferiti alla massima risoluzione, nonché ad un alto framerate.

A tal proposito, Acer Predator Triton 500 monta uno schermo da 15 pollici con frequenza di aggiornamento a 144hz, ovvero la più indicata per ottenere un’esperienza di gioco perfetta, senza alcun tipo di rallentamenti. Per raggiungere refresh così elevati, serve un hardware all’avanguardia, caratteristiche di cui gode la soluzione di Acer. Sotto la scocca ultrasottile rivestita in metallo troviamo, infatti, una CPU Intel Core i7-10750H, 16GB di RAM ad alto clock e una RTX 2070 Super, che avrà il compito di gestire la parte grafica, permettendovi di attivare tutti i dettagli grafici più pesanti.

Una soluzione da gaming davvero ottima, capace di portare il divertimento anche fuori dallo schermo, grazie alla possibilità di connettere monitor esterni tramite le porte HDMI 2.0, Mini DisplayPort e Thunderbolt 3. Insomma, Acer Predator Triton 500 ha tutto quello che serve per permettere un’esperienza videoludica ai massimi livelli, oltre ad avere la potenza sufficiente per gestire carichi di lavori pesanti, come editare un video ad alta definizione, senza preoccuparsi delle temperature interne, che vengono gestite da un sistema di raffreddamento all’avanguardia.

Se per voi l'Acer Predator Triton 500 è troppo e vi basta un notebook meno complesso, sarete felici di sapere che il portale ha riservato ottime offerte anche su molteplici soluzioni più economiche, che vi invitiamo a scoprire sulla pagina dedicata, oltre che nella nostra lista prodotti personalizzata in calce.

