Fino a 500€ di sconto su Surface Pro 7 per il Cyber Monday

Dopo diverse giornate intense, siamo arrivati alla resa dei conti e queste sono le ultimissime ore per approfittare delle eccezionali offerte proposte dai vari portali in occasione del Cyber Monday, ovvero l’ultimo giorno del periodo più bello dell’anno per lo shopping online. Come detto, però, non è ancora arrivato il momento di voltare pagina e tornare alla normalità perché nell’arco della giornata odierna sono ancora numerose le offerte che ci attendono come ad esempio quella di Microsoft, che propone il suo Surface Pro 7 con uno sconto fino a 500€.

Il Surface Pro 7 è uno di quei dispositivi che non ha bisogno di presentazioni, ma per i nuovi arrivati che sono alla ricerca di un prodotto capace di offrire prestazioni all’avanguardia in dimensioni contenute, nonché in un bellissimo schermo touchscreen, la soluzione di Microsoft è sicuramente una delle migliori. In grado di comportarsi egregiamente a prescindere dall’utilizzo che ne facciate, forse ad esclusione del gaming, il Surface Pro 7 si rivela infatti perfetto in tutti gli altri ambiti, come lo smart working e in tutte quelle attività produttive, con un’autonomia che non vi abbandonerà nel bel mezzo della giornata.

Ultraleggero e versatile, il Surface Pro 7 dispone di un display da 12 pollici con risoluzione 2736 x 1824, quest’ultima che va ben oltre ai più classici pannelli FullHD utilizzati dalla stragrande maggioranza dei dispositivi portatili. Tale risoluzione permette una visione di contenuti molto più dettagliata, mentre il multitocco fino a 10 punti consente di sfruttare, con i programmi che lo supportano, funzionalità supplementari. Insomma, un tablet all’avanguardia perfetto per l’intrattenimento, per lo studio e persino per il lavoro. Lo sconto di 500€ è valido solo sulla versione più costosa con Intel Core i7, 16GB di RAM e 1TB di spazio di archiviazione, facendo crollare il prezzo dagli originali 2.549,00€ a 2.039,00€. L’offerta è comunque presente in tuttile altre varianti, sebbene in questo caso lo sconto sia inferiore.

Prezzi importanti, ma non poteva certamente essere il contrario visto che parliamo di uno dei migliori modelli 2-in-1 disponibili attualmente sul mercato, acquistabile comunque a meno di 1.000€ qualora si scelga una configurazione meno prestazionale, ma non per questo scarsa, dal momento che tutte le varianti dispongono comunque di processori Intel di decima generazione. Detto ciò, in calce vi lasciamo il link che vi porterà sulla pagina ufficiale, dove potrete controllare i prezzi di ogni versione e prima di invitarvi a seguire le nostre prossime news, suggeriamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

