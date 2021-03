Fino a 500€ di sconto sulle macchine fotografiche Canon su Ollo Store!

Se il Canon Edition di Mediaworld non è stato sufficiente per soddisfare le vostre esigenze fotografiche, sarete felici di sapere che su Ollo Store è iniziata una promozione molto simile dedicata proprio alle fotocamere Canon che, grazie ad un doppio sconto, vedono i prezzi tagliati anche di 500€. L’iniziativa sarà valida fino a 4 aprile, dandovi modo di valutare con calma quella che potrebbe essere la soluzione più adatta ai vostri scopi.

A differenza di Mediaword, l’iniziativa di Ollo Store propone anche numerosi obiettivi oltre alle macchine fotografiche, e tra questi vogliamo segnalarvi il Canon EF 35mm f/1.4L II USM, dal momento che è uno di quelli a beneficiare di uno sconto maggiore, superando persino la soglia dei 500€ menzionata dalla promozione. Grazie a questa iniziativa, infatti, potrete risparmiare ben 527€ e pagare questo obbiettivo solamente 1.549,00€ invece di 2.076,70€, una cifra che per i meno esperti potrebbe risultare folle, ma che in realtà è giustificata dalle sue incredibili prestazioni.

Si tratta di un obbiettivo all’avanguardia che necissata ovviamente di una fotocamera compatibile per poterne sfruttare appieno tutte le caratteristiche, le quali non hanno problemi a raggiungere gli standard tipici delle soluzioni di fascia alta. Uno dei fattori che spinge gli appassionati di fotografia a scegliere il Canon EF 35mm f/1.4L II USM è la sua prospettiva naturale che riesce a dare alle foto, oltre alla capacità di ripresa in condizioni di scarsa illuminazione.

Adatto per catturare qualsiasi scena immaginabile, questo obbiettivo vanta messa a fuoco rapida e assicura una qualità dell’immagine ai vertici della categoria, con controlli avanzati sulla profondità di campo, che vi permetteranno di dare alle vostre foto anche quel tocco di personalizzazione in più. Insomma, il Canon EF 35mm f/1.4L II USM ha tutto quello che serve per soddisfare le esigenze degli appassionati, nonché i fotografi di professione. Non a caso, questo specifico modello è stato votato come il miglior prodotto della categoria dall’importante EISA Awards nel 2016/2017, ed è ancora oggi una soluzione all’avanguardia per moltissime persone.

Detto ciò, vi ricordiamo che su Ollo Store è in atto anche una promozione dedicata alle fotocamere e obbiettivi Sony che vi consigliamo di tenere in considerazione. Per scoprire invece tutte le offerte relative ai prodotti Canon, suggeriamo di visitare come sempre la pagina dedicata, consci che troverete in calce quelle che sono, secondo noi, le migliori opportunità. Infine, non dimenticate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!