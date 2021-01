Fino a 509€ di rimborso acquistando Galaxy S21 e restituendo il proprio usato

Come forse già sapete, ieri sono stati presentati ufficialmente i nuovi Samsung Galaxy S21 e qualora le loro strabilianti caratteristiche vi abbiano fatto prendere la decisione di acquistare subito una delle 3 varianti, sarete felici di sapere che, grazie all’iniziativa promossa da Samsung, avete l’opportunità di risparmiare cifre importanti, ricevendo un rimborso del vostro usato. Quest’ultimo, può arrivare fino a 509€, con la cifra che dipenderà esclusivamente dal prodotto che deciderete di sottrarvi.

Con questa iniziativa, Samsung valuterà non solo i prodotti del suo marchio, ma anche quelli di altri brand come Apple, Huawei e LG, dando modo ad un pubblico più ampio di poter sfruttare questa promozione. Come se ciò non bastasse, Samsung ha stilato un elenco completo di tutti i dispositivi compatibili per ricevere il rimborso con tanto di prezzi, permettendovi fin da subito di scoprire quanto sarà valutato il vostro articolo e di conseguenza il costo totale per il Galaxy S21.

Inoltre, vale la pena ricordarvi che, acquistando il nuovo Galaxy S21 entro il 28 gennaio, ricevete in regalo gli ottimi auricolari wireless Galaxy Buds Live, mentre se sceglierete la variante Ultra riceverete in regalo gli ultimissimi Galaxy Buds Pro, il cui valore supera i 200€. Sfruttare questa promozione è molto semplice, sebbene ci siano diversi passaggi da effettuare, il primo dei quali consiste ovviamente nella scelta di una delle 3 varianti di Galaxy S21. Fatto ciò, dovrete selezionare la casella per accettare il rimborso, dopodiché scegliere il modello esatto da sottrarvi, inserire il codice IMEI di quest’ultimo, seguire le istruzioni che riceverete via mail e spedire il vostro vecchio device. A quel punto, riceverete il rimborso entro 30 giorni dall’effettiva valutazione, e direttamente sul vostro conto bancario.

Ecco i brand di smartphone che sono accettati dalla promozione:

Apple

Huawei

LG

Samsung

Insomma, si tratta di un'occasione che vi permetterà di acquistare il nuovo Galaxy S21 sbarazzandovi del vostro attuale dispositivo.

» Clicca qui per sfruttare la promozione e ricevere il rimborso «

» Clicca qui per leggere il regolamento «

