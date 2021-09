Fino a 50€ di sconto su sport e moda grazie a eBay!

Ora che sono terminate le offerte di settembre di Amazon, i portali come eBay sembrano vogliano rispondere con promozioni alquanto succulenti. Vi informiamo, infatti, che il famoso sito di vendita e aste online ha messo in campo una promozione, basata sul codice sconto “SCONTIMODA21“, che vi permetterà di risparmiare un ulteriore 15% su tantissimi articoli sportivi, nonché sulla moda delle migliori marche, con un risparmio massimo di 50€.

Valido fino al 26 settembre, il coupon è compatibile con svariate categorie di prodotti, tra cui vale la pena segnalare anche quelle relative a bellezza e salute, gioielli e orologi, campeggio ed escursionismo. Oltre all’abbigliamento, quindi, sarà possibile risparmiare anche sulle soluzioni per la cura della propria pelle, come l’epilatore a luce pulsata Braun Silk-Expert Pro 5, sul quale potrete sfruttare uno sconto extra di circa 40€ che, aggiunto al già ottimo 47%, vi permetterà di portarvelo a casa ad un prezzo forse mai così basso.

Come saprete, si tratta di uno dei migliori epilatori a luce pulsata, il quale viene accompagnato da un rasoio Gillette Venus e da una custodia esclusiva, utile per permettervi di riporlo e trasportarlo comodamente. Il rasoio Venus invece sarà utile per pretrattare la pelle, in modo che i 400.000 impulsi di luce del Braun Silk-Expert Pro 5 potranno svolgere il lavoro in maniera maniacale. Un dispositivo eccellente, in grado di farvi dire addio all’estetista e permettervi di risparmiare cifre importanti nel medio e lungo periodo. Grazie al design compatto e leggero, usarlo sarà poi semplicissimo e non richiederà particolari sforzi.

Inoltre, sarete lieti di sapere che in questa promozione troverete anche una buona quantità di abbigliamento adatto per l’imminente autunno, come la felpa Robe di Kappa con stampe a righe, la quale vanta già un incredibile sconto del 58% che vi farà risparmiare oltre 30€, ma dopo aver applicato il codice sconto, il prezzo originale di 55,00€ crollerà a meno di 20€, dandovi modo di acquistare un maglione di qualità spendendo quasi nulla. Come non citare poi la giacca Robe di Kappa Joruri, perfetta durante queste fresche serate, sulla quale potrete risparmiare ugualmente cifre consistenti!

Gli articoli sui quali sarà possibile ottenere forti riduzioni di prezzo sono numerosi, ed ecco perché consigliamo caldamente di visitare la pagina dedicata o, se preferite, conoscere quali sono secondo noi le offerte più interessanti attraverso la nostra lista personalizzata in calce.

