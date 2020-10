Fino a 50€ di sconto su una selezione di prodotti grazie a questo coupon eBay!

Dopo avervi già proposto le offerte quotidiane di eBay, vogliamo segnalarvi l’ultima promozione del portale che vi permetterà di farvi risparmiare 10€ tramite l’utilizzo di speciali coupon! L’iniziativa sarà valida fino al 31 dicembre, e riguarda molti prodotti come smartphone, elettrodomestici e tanto altro, ma attenzione, perché ogni utente potrà sfruttarla per un massimo di ben 5 volte, arrivando a risparmiare quindi fino a 50€! Per ottenere lo sconto, una volta selezionati uno o più fra gli articoli selezionati, vi basterà inserire il codice PIT10EU2020 nella sezione del carrello, ed il gioco è fatto!

Fra i prodotti che potrete acquistare a prezzo scontato con questa promozione è presente anche la friggitrice ad aria Proscenic AirFryer Rapid Air, che potrete pagare 88,99€. Questa friggitrice sfrutta la tecnologia della cottura ad aria, per creare pasti con anche il 90% di grassi in meno, riducendo notevolmente, e talvolta escludendo, la presenza di olio. La Proscenic AirFryer è in grado di arrivare a 190°C in appena 5 minuti, e prevede anche una funzione di timer che permette di regolare fino a 720 min quando iniziare automaticamente la cottura.

Oltre al pratico pannello LED one-touch, Proscenic AirFryer è compatibile con i comandi vocali di Alexa ed inoltre si possono impostare le varie funzioni tramite i controlli dell’app Proscenic Home. Grazie alle sue 8 modalità di cottura, è possibile cucinare tutti i generi di cibi senza problemi, e con il supporto delle ricette online è possibile accedere a decine di ricette originali per personalizzare ogni portata. Nonostante le sue dimensioni perfette per entrare in cucina senza ingombri, la Proscenic AirFryer suo interno è dotata di capiente cestello di cottura quadrato da 5,5 litri, talmente resistente da andare in lavastoviglie, con tanto di protezione a pulsante per impedire eventuali rimozioni accidentali in fase di cottura.

I prodotti che potrete acquistare a prezzo scontato con questa promozione sono numerosi, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione così da poter trovare quello più in linea con le vostre necessità. Prima di farvi perdere fra le numerose offerte eBay, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

N.B. il codice sconto PIT10EU2020 deve essere inserito nell’apposita sezione del carrello. Accertati che sia stato accettato prima di procedere con l’acquisto.

La nostra selezione di prodotti

Informazioni sul buono sconto

Coupon valido solo sui prodotti presenti all’interno dell’evento dedicato

Codice :PIT10EU2020

:PIT10EU2020 Sconto : 10€ off

: 10€ off Spesa Minima : no min. spend

: no min. spend Sconto Massimo : no max discount

: no max discount Utilizzi : 5 per ogni utente

: 5 per ogni utente Inizio : 12 ottobre ore 9.00

: 12 ottobre ore 9.00 Fine: 31 dicembre ore 23.59

