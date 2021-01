Fino a 700€ di rimborso acquistando un TV Samsung!

Vi segnaliamo che su Monclick è disponibile una fantastica promozione che vi permetterà di ricevere fino a 700€ di cashback sull’acquisto di una smart TV a marchio Samsung! Acquistando una tv esclusivamente sullo shop online si ha infatti la possibilità di ricevere un rimborso, a patto di registrare la smart tv sul portale del produttore. L’offerta è valida sulla rosa di prodotti 8K di Samsung, con un cashback che varia dai 200 fino ai 700 euro, in quella che è una promozione già attiva e con scadenza prevista per il 7 febbraio 2021, giorno ultimo valido per l’acquisto del prodotto.

Aderire all’offerta è semplice: basta acquistare uno dei modelli Samsung QLED o The Sero aderenti alla promozione entro e non oltre l’11 febbraio 2021 e provvedere poi a registrare l’acquisto sul portale Samsung entro e non oltre il 22 febbraio. Fatto ciò si otterrà il rimborso entro 45 giorni lavorativi dall’email di convalida. La promozione è ovviamente valida fino all’esaurimento scorte e per maggiori informazioni, nonché per la consultazione dell’informativa completa, potete far riferimento a questo link. Di seguito, invece vi offriamo l’intera gamma di prodotti aderenti all’offerta Monclick ribadendo, ancora una volta, che non solo si tratta di un’ottima offerta, ma che non è possibile garantirvi le disponibilità dei prodotti aderenti che potrebbero (come no) esaurirsi rapidamente.

Infine, vi riordiamo ancora una volta che val sempre la pena iscriversi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

N.B. La seguente lista non comprende i modelli attualmente esauriti o non più disponibili.

Prodotti aderenti all’offerta

