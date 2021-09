Fino a 700€ di rimborso se acquisti un TV Samsung Neo QLED

Samsung ha recentemente promosso una nuova iniziativa davvero interessante, che permette di ottenere un rimborso fino a 700€ acquistando uno dei tanti TV Samsung Neo QLED compatibili. Si tratta di una ghiotta occasione, considerando che alcuni di essi beneficiano già di uno sconto allettante! In questo articolo, oltre a mostrarvi quelli che sono i migliori TV, vi spieghiamo come funziona questa promo, in scadenza il prossimo 17 ottobre.

Per poter ottenere il rimborso, innanzitutto, è necessario seguire pochi e semplici passi. In prima battuta, bisogna acquistare uno dei TV compatibili entro e non oltre il 17 ottobre 2021. Il prossimo passaggio, invece, è quello di registrare l’acquisto nel sito ufficiale di Samsung Members entro il 1 novembre 2021, e dopodiché occorre attendere il bonifico entro 45 giorni lavorativi dall’e-mail di convalida.

La lista dei prodotti in promozione non è variegata ma, tra le varie offerte disponibili, vi consigliamo di dare uno sguardo al smart TV Neo QLED 4K del 2021, in particolare il modello QE55QN90AATXZT. Un prodotto dalle ottime specifiche tecniche, generalmente venduto a 1.999,00€, ma potrete acquistarlo a 1.569,00€, grazie ad uno sconto di ben 430,00€ dal prezzo di listino. Acquistandolo si ottiene un rimborso pari a 500,00€!

Questo articolo vanta una scheda tecnica di tutto rispetto, poiché è composto da componenti numeri uno della piazza. Difatti, vanta un ampio pannello QLED da 55 pollici con una risoluzione in 4K UltraHD con tecnologia Quantum Matrix, che riesce a controllare minuziosamente gli esclusivi Quantum Mini LED Samsung, ottenendo così immagini luminose e piene di dettagli.

Come tutti i televisori del colosso asiatico, questo articolo vanta il potente processore Samsung basato sul deep learning, che gestisce tutte le funzioni dell’hardware per creare un’esperienza immersiva e coinvolgente. Oltre a ciò, uno dei compiti di questo processore è quello di migliorare i contenuti, grazie ad un potente sistema di AI Upscaling 4K, che garantisce sempre la massima risoluzione possibile, soprattutto in tutti i contenuti televisivi che talvolta non sono al massimo del dettaglio.

Insomma, stiamo parlando del prodotto perfetto per i salotti e, considerando il suo prezzo di vendita scontato e il rimborso, rappresenta un ottimo investimento. Ciò detto, visto il gran numero di proposte, vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale, così da poter trovare il prodotto che meglio si adatta alle vostre esigenze.

