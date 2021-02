Fino a 700€ di sconto sulle Smart TV da ePRICE!

Se siete amanti dell’intrattenimento, limitarsi ad usare lo smartphone potrebbe non essere così appagante, ed ecco perché avere una smart TV di ultima generazione nel proprio salotto è quasi obbligatorio e questo potrebbe essere il momento giusto per dotarsi di un modello capace di alzare il livello di qualità dei vostri contenuti preferiti, grazie alla nuova promozione di ePrice che, fino al 28 febbraio, vi permetterà di acquistare svariati modelli risparmiando cifre sostanziose.

Modelli che vanno dai piccoli schermi da 24 pollici fino ad arrivare agli enormi pannelli da 75 pollici, tutti scontati in modo importante, con tagli al prezzo che arrivano anche al 50% su di alcuni modelli, come è il caso della Samsung QE55Q950RBTXZT da 55 pollici, il cui prezzo crolla dagli originali 2.999,98€ a “soli” 1.599,99€.

Certo, un prezzo ancora alto, ma che è tuttavia giustificato dalla presenza di un meraviglioso pannello 8K con tecnologia QLED (ovvero la versione OLED del produttore coreano), nonché dall’elaborazione avanzata delle immagini tramite IA, che assicura una qualità ancora superiore rispetto agli già strabilianti standard di questo specifico modello. In altre parole, la Samsung QE55Q950RBTXZT è ad oggi una delle migliori smart TV con pannello QLED, con una qualità delle immagini davvero eccezionale, un angolo di visione ampio, ed un software che comprende tutto quello che si potrebbe desiderare da una smart TV nel 2021, comprese le varie app per i servizi in streaming più quotati, come Netflix e Disney+.

Ovviamente, non poteva mancare una porta HDMI 2.1, necessaria per sfruttare tutta la larghezza di banda e permettendo alle nuove console di esprimersi al meglio. Questo modello è ai vertici della categoria anche per quanto concerne le funzionalità, con Bixby e i più noti assistenti digitali a farla da padrone, nonché tutti i servizi di streaming video immaginabili, incluso Apple TV. Insomma, è una smart TV che porta i limiti della tecnologia QLED ad un passo avanti, con ePrice che vi permetterà di acquistare questo specifico modello ad un prezzo molto conveniente, permettendovi così di fare un passo verso il mondo dell’intrattenimento ad altissima definizione, come ci si aspetterebbe da un pannello in standard 8K,

