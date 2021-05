Fino a 70€ di sconto sulle sedie gaming SecretLab per il labour day

In occasione del labour day, l’equivalente della nostra Festa dei Lavoratori, sul portale di Secretlab sono cominciati una serie di sconti sulle sedie da gaming che vi permetteranno di risparmiare fino a 70€ sui vostri acquisti. Trattandosi di una promozione che non si vede spesso online e che riguarda una delle aziende leader del settore, vi consigliamo di coglierla al volo così da trovare la sedia da gaming perfetta per voi, ad un ottimo prezzo.

Con il mondo degli content creator e degli streamer in costante crescita negli ultimi anni, Secretlab è riuscita a distinguersi in questa fetta di mercato con prodotti di alta qualità e resistenza che le hanno permesso di diventare in breve tempo un punto di riferimento per quanto riguarda le sedie da gaming. Infatti, le varie coperture delle sedute ergonomiche di ogni sedia sono disponibili in vari materiali, tra cui anche una speciale ecopelle resistente alle abrasioni, tutte però capaci di mantenere sempre il massimo comfort anche per lunghe sessioni di gioco.

Sia le sedie della linea Omega che della Titan hanno degli speciali braccioli, con un meccanismo interno in metallo che permette di regolarne l’altezza, ma che ne allunga anche la durabilità. Inoltre la struttura di questi braccioli è tale da ridurre al minimo lo forzo applicato sui polsi, ed aiutano a mantenere la postura corretta delle braccia, andando a ridurre anche i rischi di tunnel carpale.

Per un maggior comfort le sedie SecretLab sono dotate di uno speciale cuscino in memory foam che, oltre a portare al massimo la comodità del basso collo una volta seduti, presentano anche l’elegante logo del brand inciso sopra. Infine, tutte le sedie sono dotate di un regolatore di inclinazione dello schienale, che permette di trovare la perfetta posizione lombare arrivando fio a 165° di inclinazione.

Insoma, avrete capito che questa offerta di Secretlab è una vera occasione da non perdere, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare l’apposita pagina della promozione, così da trovare la sedia da gaming perfetta per voi. Prima di lasciarvi al vostro prossimo acquisto sul portale di SecretLab, ricordatevi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

