Fino a 75€ di sconto sulle sedie gaming SecretLab

Dopo aver dato uno sguardo alle occasioni giornaliere da Amazon, Mediaworld ed eBay, vogliamo ora segnalarvi una interessante iniziativa indirizzata soprattutto a tutti gli appassionati dei videogiochi, che coinvolge alcune delle migliori sedie da gaming in commercio. Infatti, sullo store di SecretLab potrete ora acquistare la soluzione perfetta per voi ad un ottimo prezzo, con sconti che possono arrivare fino a 75,00€!

Che siate content creator oppure semplici videogiocatori, le sedie da gaming del produttore asiatico sono principalmente indicate per tutti coloro che vogliono il massimo comfort. Al tempo stesso, si adattano facilmente a tutti gli arredamenti, grazie a modelli con texture semplici e minimaliste oppure quelli con un allestimento più vistoso e futuristico.

Come da tradizione per il portale, la lista dei modelli attualmente in sconto è piuttosto variegata ma, tra le vari offerte e, vi segnaliamo quella dedicata alla sedia Secretlab Omega caratterizzata dalle pelli Napa e Black Prime, disponibile attualmente a 674,00€ anziché 749,00€, a seguito di uno sconto di ben 75,00€ dal prezzo consigliato. Si tratta di una soluzione che dispone di uno speciale cuscino in memory foam, un meccanismo interno per regolare l’altezza della seduta, un regolatore di inclinazione e il classico logo del produttore posto sullo schienale.

Insomma, avrete capito che questa promozione di SecretLab è una vera occasione da cogliere al volo, considerando la qualità di ciascun prodotto e lo sconto applicato. Per questo motivo, il nostro consiglio è quello di visitare l’apposita pagina della promozione, cosicché possiate trovare la migliore soluzione per i vostri gusti, come quelle dedicate a Game of Thrones, Cyberpunk 2077 e Overwatch.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri futuri acquisti e alla nostra selezione di prodotti, vi ricordiamo ancora una volta di seguirci ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Se invece siete interessati ai codici sconto, vi consigliamo di dare uno sguardo alla nostra speciale pagina, al seguente indirizzo. Buono shopping e buon divertimento!

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!