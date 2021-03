Fino a 800€ di sconto su notebook e tablet su Monclick!

Con il ritorno di numerose regioni in zona rossa e con le attività scolastiche in DAD, potrebbe essere il momento giusto per comprare un nuovo dispositivo capace di permettervi di studiare o lavorare a distanza in maniera più semplice e comoda, il che vi risulterà semplicissimo grazie anche alla nuova promozione apparsa in queste ore su Monclick, con il portale che ha deciso di decurtare il prezzo di numerosi notebook e tablet fino a 800€! Inoltre, proprio come accaduto di recente con gli aspirapolvere Miele, il portale applica un ulteriore sconto pari al 5% una volta aggiunto un prodotto nel carrello.

Come detto, parliamo di risparmi di diverse centinaia di euro, che potrete sfruttare per munirvi di dispositivi informatici all’avanguardia come il Lenovo ThinkPad X390 Yoga, un notebook 2 in 1 pensato per facilitare le operazioni aziendali ma che si dimostra adatto anche per le attività di smart working e studio, nonché in grado di far emergere la vostra creatività, grazie alla presenza di una penna compatibile con lo schermo touch da 13 pollici, con la quale potrete disegnare, firmare documenti o prendere appunti.

Il tutto si traduce a ben 1.999,99€, ma grazie alle offerte di Monclick potrà essere vostro a 1.297,99€, cifra a cui occorre sottrarre il 5%, che farà abbassare il prezzo di altri 65€. Come avrete immaginato, il Lenovo ThinkPad X390 Yoga è un dispositivo molto prestante, capace di soddisfare qualsiasi vostra esigenza e, perché no, riuscire anche ad avviare giochi complessi, grazie al processore Intel Core i7 8565U abbinato a veloci banchi di RAM da 16GB, a patto però di non esagerare con i dettagli grafici.

Grazie alla sua flessibilità, potrete decidere di usare il Lenovo ThinkPad X390 Yoga in quattro diverse modalità, tra cui notebook e tablet, passando da una all’altra in pochi passaggi. Qualunque sia la vostra modalità preferita, beneficerete sempre di una protezione costante. A tal proposito, questo specifico modello è dotato di un lettore di impronte digitali, che vi permetterà di accedere a Windows in totale sicurezza, oltre ad una cover fisica posta sulla webcam, in modo da avere la certezza che quest’ultima si attivi solo quando è necessario. Per far sì che questo modello sia meritevole di appartenere alla prestigiosa serie ThinkPad di Lenovo, l’azienda ha inserito diversi microfoni a lunga distanza, oltre ad altoparlanti potenti e dal suono chiaro con supporto Dolby Audio. Con un peso inferiore ai 2kg, il Lenovo ThinkPad X390 Yoga sa essere, quindi, anche un dispositivo capace di portare l’intrattenimento ovunque voi vogliate, il tutto con un’autonomia che vi garantirà un uso fino a 14 ore.

Questo e molti altri dispositivi interessanti sono disponibili in offerta sulle pagine di Monclick, che vi invitiamo caldamente a visitare, oltre a dare un’occhiata alla nostra selezione in calce, dove abbiamo riportato le migliori offerte di questa iniziativa. Ciò detto, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!