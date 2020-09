Fino al 20% di sconto su gadget, statue e modellini su Eaglemoss!

Mentre continua la promozione del 2×1 sulle statue di Batman, da Eaglemoss è iniziata una nuova promozione che coinvolge gran parte del suo catalogo! Questa iniziativa, valida fino al 30 settembre, vi permetterà di riceve in caso di 100€ di acquisti fra i prodotti selezionati, uno sconto fino al 20% su tutto il carrello. L’offerta è variabile e dipende dall’importo totale, quindi in caso di una spesa da 40€ lo sconto applicato sarà del 10%, mentre con acquisti di almeno 75€ la riduzione sarà del 15%. Per aderire a questa promozione non dovrete far altro che inserire i prodotti che più vi interessano nel carrello e lo sconto verrà applicato automaticamente, in base all’ammontare totale della spesa!

Questa promozione di Eaglemoss racchiude i maggiori franchise cinematografici del calibro di Marvel, Star Trek, Harry Potter e persino alcuni esponenti dal mondo dei videgames e quindi è facile trovare statuette che riproducono un gran numero di personaggi, fra cui anche Sonic the Hedgehog. Sono inclusi nell’offerta anche un gran numero di prodotti particolari dalle forme strane e bizzarre, come la tazza che riproduce alla perfezione il guanto dell’infinito di Thanos. Amanti dei modellini, non preoccupatevi, poiché fra i tanti prodotti inseriti nel catalogo di questa iniziativa sono presenti anche i tantissimi modellini provenienti da Star Trek o da Battlestar Galactica, quindi se aspettavate l’occasione perfetta per portarvi a casa un modellino riprodotto alla perfezione, con tanto di stand espositivo, questa è l’occasione giusta per voi!

Di fronte allo sconfinato catalogo di Eaglemoss non possiamo far altro che rinnovarvi l'invito a visitare le pagine relative all'iniziativa, così che possiate trovare l'articolo in promozione più in linea con i vostri gusti.

