Fino al 20% di sconto sugli elettrodomestici da cucina Kenwood

Dopo avervi proposto quelle che sono le principali offerte del giorno di Amazon, vi segnaliamo ora l’inizio di una nuova e imperdibile promozione, tutta dedicata ai prodotti di un grande marchio del mondo della cucina, ovvero Kenwood, i cui eccellenti elettrodomestici sono i protagonisti di questa nuova tornata di sconti per il Black Friday anticipato di Amazon che, come ormai saprete, fino al prossimo 19 novembre vi permetterà di acquistare una moltitudine di prodotti a prezzi stracciati!

Un esempio? L’ottima impastatrice planetaria Kenwood KVL8300S Chef XL Titanium, arrivata sul mercato lo scorso anno e tra i prodotti di punta dell’azienda nell’ambito delle impastatrici automatiche. Potente e affidabile, questa impastatrice è dotata di un motore da ben 1700 W, che la rende ideale per qualunque tipologia di impasto, anche i più spessi e pesanti. Equipaggiata di una capiente ciotola in acciaio inox da 6,7 litri, è compatibile con la bellezza di oltre 25 attrezzature optional (acquistabili separatamente) che la rendono il punto di riferimento ideale di qualunque cucina!

Completa di 3 utensili di miscelazione in acciaio inox SYSTEMPRO, ovvero una frusta K, un gancio impastatore e una frusta a filo), la Kenwood KVL8300S Chef XL Titanium è in grado di sbattere, impastare, miscelare, montare e amalgamare senza alcuna fatica ed è persino dotata di un sistema di illuminazione per l’interno della ciotola, che permette di avere sempre una visibilità chiara dell’impasto in lavorazione, così come del suo colore e della sua consistenza. Generalmente venduto al prezzo di ben 574,55€, la Kenwood KVL8300S Chef XL Titanium è oggi in sconto a soli 459,99€, con uno sconto applicato pari al 20% il che non è affatto da sottovalutare, soprattutto qualora vogliate equipaggiarvi di uno dei migliori elettrodomestici sul mercato!

