Fino al 20% di sconto sui software VMWare grazie a questo coupon!

VMWare è una società molto nota nel mondo dell’informatica che offre diversi software per la virtualizzazione e non solo. I più famosi sono sicuramente VMWare Workstation e VMWare Fusion, sviluppati rispettivamente per Windows / Linux e MacOS, che consentono appunto di creare macchine virtuali sul proprio computer, così da poter eseguire software in tutta sicurezza o provare nuovi sistemi operativi senza il bisogno di creare una partizione dedicata sul proprio computer.

Se conoscete questi software, sicuramente sarete consci della loro validità e saprete anche che non sono gratuiti. Fino al 10 aprile però VMWare offre un’interessante promozione su Fusion, Fusion Pro, Workstation Pro e Workstation Player: grazie al coupon APRSAVE20 potrete infatti acquistarli sul sito ufficiale con il 20% di sconto.

L’offerta è valida sia sulle nuove versione che sugli aggiornamenti; ciò significa che se avete una vecchia versione di questi programmi installata sul vostro computer, potrete acquistare l’ultima release disponibile a un prezzo scontato.

Come anticipato, i software di VMWare sono principalmente dedicati alla creazione di macchine virtuali. VMWare Workstation Player consente la creazione di una macchina virtuale in cui eseguire un secondo sistema operativo, mentre Workstation Pro garantisce la possibilità di creare più macchine virtuali ed è compatibile anche con Linux. Come già anticipato, VMWare Fusion e Fusion Pro sono software che offrono pressoché le stesse caratteristiche di VMWare Workstation, ma sono compatibili con MacOS.

Se stavate aspettando il momento giusto per comprare questi software o acquistare la licenza della nuova versione, questa è l’offerta che fa per voi. Vi ricordiamo ancora una volta infatti che fino al 10 aprile, grazie al coupon APRSAVE20 otterrete uno sconto del 20% sulle licenze di VMWare Fusion, Fusion Pro, Workstation Pro e Workstation Player.

Vi ricordiamo nuovamente che per sfruttare lo sconto non dovrete far altro che andare a questo indirizzo, aggiungere al carrello i software che vi interessano e inserire il coupon APRSAVE20 durante il checkout.

» Clicca qui per acquistare WMware «

