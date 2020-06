Fino al 20% di sconto su Yoga, ThinkPad e IdeaPad sul Lenovo Store

Siete alla ricerca di un buon portatile a prezzi decisamente contenuti? Allora sappiate che Lenovo ha pensato bene di scontare una serie di prodotti della linea Yoga, ThinkPad e IdeaPad con una riduzione di prezzo che va dal 4% al 20%. Lo store sulla quale sono applicati gli sconti è quello proprietario dell’azienda asiatica e, di conseguenza, potrete beneficiare di una serie di garanzie, oltre all’assistenza clienti di Lenovo.

Tra i prodotti promozionati, innanzitutto, spicca il Lenovo IdeaPad S540 a circa 700 euro. Si tratta di un portatile equipaggiato da un processore AMD Ryzen 7 3700U operante a una frequenza di 2,30GHz. Per quanto concerne il comparto memorie, questo portatile ultrasottile possiede 8 GB di memoria RAM (distribuiti in due banchi da 4 GB, uno a 2400MHz e l’altro a 2666MHz) e da ben 512 GB di memoria interna (in parte occupata dal sistema operativo, Windows 10 Home). Inoltre, esso possiede una scheda grafica AMD Radeon Vega 10, che permette di giocare a molti giorni con qualche piccolo compromesso.

Un altro prodotto da non sottovalutare è il Lenovo Thinkpad L13 Yoga a circa 630 euro, un portatile che possiede il recente processore Intel Core i3-10110U, accompagnato da 8 GB di memoria RAM (integrata a 2.666 MHz) e ben 128 GB di memoria interna (PCIe-NVMe). Come se non bastasse, è presente una scheda grafica integrata e Windows 10 Home per garantire buone prestazioni in mobilità e nelle attività di smart working, ormai imprescindibili al giorno d’oggi.

Prima di passare alla lista completa dei prodotti in sconto, vi segnaliamo che la promozione si suddivide in due macro-gruppi. Gli sconti del 20% hanno una scadenza davvero ravvicinata, infatti il termine è oggi 1° giugno 2020, mentre gli sconti del 10% scadranno il prossimo 3 giugno 2020. Senza indugiare ancora, ecco i portatili compatibili con l’offerta.

N.B.: Per accedere alle offerte occorre inserire, al momento dell’acquisto, il codice sconto MAY26

Lenovo Store, la lista dei prodotti in sconto!

Fino al 10% di sconto con il coupon MAY26

Fino al 20% di sconto con il coupon MAY26

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!