Fino al 22% di sconto sui formati convenienza di Nescafé Dolce Gusto

A chi non serve un caffè dopo una dura giornata di lavoro? Se siete amanti della caffeina (come noi) allora vi suggeriamo quella che è l’ottima proposta in sconto messa in piedi da Nescafé per la sua ottima linea Dolce Gusto, la cui offerta propone sconti fino al 22%, dandovi l’occasione di procurarvi un buon numero di capsule ad un prezzo competitivo!

Tantissime le varianti Dolce Gusto disponibili nel catalogo, con le quali potrete bere o assaggiare per la prima volta un prodotto di quello che è un brand riconosciuto al livello internazionale, che raccoglie i chicchi provenienti dai migliori produttori del mondo e che utilizza capsule brevettate, la cui tecnologia garantisce la conservazione e la ricchezza aromatica del caffè. Ce n’è davvero per tutti i gusti, incluso il ginseng, venduto nella confezione da 96 capsule con uno sconto superiore al 20% e proposto a soli 25,90€, così come il kit cortado espresso macchiato decaffeinato da 48 capsule, ideale per coloro che preferiscono l’assenza della caffeina, anch’esso proposto in offerta e acquistabile a soli 12,90€.

Il numero di varietà di caffè Dolce Gusto è molto elevato e noi non possiamo fare altro che invitarvi a visitare la pagina dedicata e far decidere al vostro palato quello su cui puntare, ma non prima di aver dato un’occhiata alla nostra lista in calce, dove abbiamo riportato alcune delle bevande più popolari, tra cui cappuccino, cioccolate e tè, tutti senza glutine e dal gusto unico.

Qualora poi foste degli appassionati di caffè, vi invitiamo caldamente a consultare le nostre guide agli acquisti! La prima è relativa all’acquisto delle migliori macchine da caffè disponibili sul mercato, la seconda è invece relativa alle migliori cialde, capsule e caffè macinati. Infine, vi ricordiamo – come sempre – di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

