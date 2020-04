Fino al 25% di sconto sugli smartphone Xiaomi da eGlobalCentral

Se siete alla ricerca di un ottimo smartphone a prezzi davvero concorrenziali, allora vi suggeriamo vivamente di dare un’occhiata a quelle che sono le offerte che eGlobalCenter ha appena diffuso, tutte relative agli ottimi smartphone Xiaomi, già da anni distintisi per lo straordinario rapporto qualità/prezzo.

L’offerta è davvero vasta, e comprende non solo alcuni dei best seller dell’azienda, come il ben noto Xiaomi Mi 9T, ma anche il più recente Mi Note 10 Pro, arrivato sul mercato da pochissimi mesi, al prezzo di 697,99€, e disponibile su eGlobalCenter a soli 464,99€, con un risparmio pari al 33% del prezzo originale!

Munito di una fotocamera da 108 Megapixel, Mi Note 10 Pro presenta un obiettivo a 8 lenti invece che le 7 presenti sul modello base, abbinando al tutto un sensore fotografico principale è abbinato a un teleobiettivo da 5 Megapixel (f/2.0 e OIS) con zoom ottico 5X, zoom ibrido 10X e zoom digitale 50X, un secondo teleobiettivo da 12 Megapixel (f/2.0) con zoom 2X sfruttato principalmente per la modalità ritratto, un sensore ultra-grandangolare da 20 Megapixel (f/2.2) e infine un sensore per le macro da 2 Megapixel (f/2.4) per scatti tra i 2 a 10 cm. Maggiorata anche la memoria a disposizione del modello Pro che, rispetto al modello base, può contare su 8 Gigabyte di RAM e 256 Gigabyte di spazio di archiviazione contro i 6/128 Gigabyte di Mi Note 10.

Completano il quadro di quello che è uno smartphone veramente eccezionale, un display AMOLED da 6,47 pollici con sensore biometrico integrato, un processore Snapdragon 730G e una batteria da 5.260 mAh con supporto alla ricarica rapida, capace di arrivare agevolmente a fine giornata con un buon margine di autonomia. Uno smartphone eccezionale, attuale punta di diamante dell’offerta della casa cinese e che, ovviamente, non è l’unico delle numerose proposte di eGlocalCenter che abbiamo riassunto per voi nella nostra lista di articoli consigliati. In ogni caso, vi invitiamo comunque a tenere sotto controllo la pagina ufficiale dell’iniziativa, così da poter tenere d’occhio tutte le offerte disponibili tra le promozioni del giorno. Infine, prima di lasciarvi allo shopping di oggi, vi ricordiamo che sono disponibili i nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, comprese quelle relative al mondo smartphone. I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

