Fino al 25% di sconto sui notebook Lenovo!

Il Black Friday si sta avvicinando sempre di più e, dopo aver dato uno sguardo alle incredibili offerte sugli orologi e gioielli Fossil, Michael Kors e Skagen, è arrivato il momento di segnalarvi le numerose promozioni riservate da Lenovo relative ai suoi migliori notebook (sia per un uso casalingo/lavorativo sia per il gaming).

Le offerte di Lenovo colpiscono diversi prodotti della linea IdeaPad, Yoga e Legion, ma tra questi vi segnaliamo l’offerta dedicata al Lenovo Yoga S940 da 14 pollici, disponibile ora a soli 1.274,25 euro anziché 1.699,00 euro grazie al codice sconto “CYBERDAYS”. Dotato di tantissime soluzioni di intrattenimento e di un gran numero di funzioni smart, questo dispositivo offre un design avanzato e prestazioni senza compromessi.

Il Lenovo Yoga S940 possiede, come cuore pulsante, un processore Intel Core i5-1035G4 abbinato a 8 GB di memoria RAM LPDDR4X operante a 3733 MHz e ad 512 GB di memoria interna SSD NVMe. Sotto il profilo multimediale, questo dispositivo promette favile grazie ad una scheda grafica Intel Iris Plus, che gestisce uno schermo da 14 pollici con risoluzione in FullHD (1920 x 1080 pixel) a 400 nits. Inoltre, riesce a garantire una buona autonomia grazie ad una capiente batteria.

Naturalmente, questo modello non è l’unico in offerta sul Lenovo Store, infatti sono disponibili tanti altri prodotti, motivo per cui consigliamo di visitare la pagina dedicata. Nell’attesa, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, dove potete trovare le migliori offerte dedicate a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Qualora foste a caccia di codici sconto, potete consultare la nostra nuova pagina speciale. Buono shopping!

N.B.: Per accedere agli sconti è necessario inserire nel carrello il codice sconto “CYBERDAYS” per i notebook e il coupon “CYBERGAME” per quelli da gaming.

