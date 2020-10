Fino al 27% di sconto sui portatili Lenovo per l’Halloween Special

La festa di Halloween è ormai prossima e diversi e-commerce hanno colto l’occasione per lanciare offerte mirate, come ad esempio Lenovo, che sullo store ufficiale propone sconti fino al 27% dedicati alla sua vasta gamma di portatili, tra cui è presente sia la serie ThinkPad che IdeaPad, e anche alcuni modelli Yoga. Gli sconti sarannovalidi fino al 1 novembre.

Notebook che vanno a soddisfare le esigenze di chiunque, a partire da chi necessita di un modello compatto e leggero fino ad arrivare a quelli pensati per la massima produttività, ma vale la pena sottolineare anche la presenza di alcune soluzioni dedicate al gaming. Tra i tanti modelli disponibili, vi segnaliamo lo Yoga S940i da 14 pollici, che riteniamo presenti un buon equilibrio tra portabilità e prestazioni. Proposto a 1.274,25€ invece di 1.699,00€, è un notebook adatto a coloro che vogliono avere un dispositivo di grande qualità e di ultima generazione, con componenti e funzionalità innovative progettate per facilitarvi la vita, nonché di molteplici opzioni di intrattenimento.

Vincitore del Design Award 2019, lo Yoga S940i ha una struttura in alluminio di prima qualità, con finiture sabbiate e con un’attenzione ai dettagli difficile da trovare in altre soluzioni. Sotto alla scocca è presente un processore Intel Core i5 di decima generazione abbinato a 8GB di RAM LPDDR4X-3733 e da un SSD M.2 PCIe NVMe da 512GB. Assente la scheda video dedicata, ma essendo un modello pensato per offrire le massime prestazioni al di fuori dell’ambito gaming, l’assenza di quest’ultima non influisce sulla rapidità con cui vengono eseguite le operazioni. Sostanzialmente, siamo di fronte a un computer che non scende a compromessi e di cui la cifra richiesta è sicuramente giustificata, merito anche dell’incredibile ottimizzazione lato software, che permette di avere un’autonomia fino a 17 ore.

Lenovo festeggia Halloween con numerosi altri modelli ugualmente validi e meritevoli di attenzione, quindi suggeriamo di visitare la pagina dedicata per scoprire lo sconto applicato su ogni modello. Inoltre, non dimenticatevi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte