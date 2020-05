Fino al 30% di sconto su PS Plus e PS Now su Startselect

Vi segnaliamo che sul portale Startselect sono partite le offerte relative i servizi in abbonamento PlayStation, con sconti che raggiungono anche il 30% per ciò che concerne la sottoscrizione a PS Plus e PS Now! Stiamo parlando di un’ottima occasione per potersi abbonare ai servizi di gaming Sony ad un prezzo scontatissimo con la possibilità di testare il servizio PS Now per 3 mesi al prezzo eccezionale di appena 19,99€!

Grazie a PlayStation Now potrete giocare in streaming su console e su PC ad un catalogo immenso di titoli a cui, mese dopo mese, vanno ad aggiungersi tanti giochi prima e terze parti per PS4! Nessun download dunque, e non dovrete far altro che selezionare il gioco da un ricchissimo catalogo per godervelo come se fosse su blu-ray o hard disk, in modo del tutto simile a quanto fareste per un film Netflix! Potendo contare su titoli come Uncharted 4, il nuovo God of War e su una moltitudine di classici PS1, PS2 e PS3, PlayStation Now rappresenta un’occasione davvero fantastica per recuperare tantissime gemme del passato, il tutto al solo costo di un piccolo abbonamento mensile!

Un servizio eccezionale che, grazie a Startselect, potrete sottoscrivere per appena 19,99€ per la formula da 3 mesi, o per 41,99€ per quella da 12 mesi! Un’occasione ottima per gettarsi a capofitto nel mondo dei grandi titoli PlayStation in quella che è una libreria che, oggi come oggi, non ha eguali per vastità e varietà!

Offerte disponibili

