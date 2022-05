Se siete appassionati di domotica e siete alla ricerca di nuove occasioni in sconto per rendere la vostra casa più smart, allora sarete felici di sapere che, su Amazon, sono disponibili a prezzo scontatissimo moltissimi prodotti targati Philips Hue, con prezzi davvero ridicoli se paragonati con quelli di altri store (o nei negozi fisici).

La scelta Amazon è davvero ampia, ed include articoli Philips Hue di diverse tipologie, edil bello è che gli sconti possono raggiungere anche il 25%, che non è poco se si considera che parliamo di quelli che, allo stato attuale, sono gli articoli al top della gamma del loro rispettivo mercato.

Tra i prodotti più acquistati in ambito domotico, le lampadine ed i sistemi di controllo delle luci a marchio Philips Hue sono, senza alcun dubbio, tra i prodotti migliori nell’ambito dell’arredamento smart home, riunendo sotto un unico cappello sia una qualità eccezionale, ed una grande durabilità, sia un certo gusto per il design, sia che si parli di lampade, di controller, o del ventaglio di colori messo a disposizione da strisce led e lampadine.

Ottimi sia come vere e proprie luci domestiche, che come abbellimento per una postazione cinema o da gaming, le lampadine, i led e le lampade a marchio Philips Hue sono funzionali e realmente “intelligenti”, poiché compatibili al 100% con i principali sistemi di controllo domotico del mercato, come gli ecosistemi Alexa e Google Assistant, che vi garantiranno un controllo preciso e puntuale su ogni aspetto del vostro sistema di illuminazione, come accensione, colorazione o intensità della luce.

I prodotti Philisp Hue, infatti, vantano un gran numero di impostazioni, come lo switch tra luce calda e fredda, nonché la bellezza di 16 milioni di colori con cui poter dare un tocco in più al proprio ambente domestico!

Insomma, stiamo davvero parlando del non plus ultra dell’illuminazione smart, e sarete felici di sapere che, grazie ad Amazon, potrete sia acquistare una lampada o un semplice set di lampadine, sia acquistare direttamente dei kit con, all’interno, anche i controller da montare a parete, e con cui potrete gestire in modo più preciso il vostro sistema di illuminazione dinamico! Insomma, a voi la scelta e, per questo, non ci resta altro da fare che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata alla promozione sullo store.

Prima di far ciò, tuttavia, vi ricordiamo che, se siete a caccia di sconti e promozioni, val davvero la pena iscriversi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte. Lì, infatti, riceverete prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso su Amazon, e su tanti altri store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!