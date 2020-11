Fino al 30% di sconto sugli elettroutensili Bosch Professional!

Dopo aver analizzato le migliori offerte del giorno di Amazon con molti elettrodomestici per la casa in sconto, vi segnaliamo che sul portale è cominciata una nuova iniziativa che riguarda nello specifico gli elettroutensili Bosch Professional con sconti che raggiungono anche il 30% di sconto. Poiché non sappiamo dirvi quando terminerà questa promozione, il nostro consiglio è quello di non farvela sfuggire e coglierla al volo!

Questa serie di offerte vi permetterà di completare la vostra serie di attrezzi con un nuovo dispositivo Bosch, che può esser utilizzato per lavoro oppure come hobby nel tempo libero, ma ad ogni modo è sempre sinonimo di qualità e sicurezza in quanto ad elettroutensili professionali.

Tra i prodotti inclusi in questa promozione vi segnaliamo il trapano avvitatore con percussione ad appena 125,24€, perfetto nelle operazioni di avvitatura o foratura anche negli spazi ristretti, compatibile con tutti gli utensili della stessa categoria, con tanto di batteria aggiuntiva, ma soprattutto con un set di cacciaviti da 25 pezzi ed una scelta di vari trapani adatti sia per il legno e per il metallo.

Il Black Friday 2020 sta per arrivare! Preparati come si deve all’evento dell’anno leggendo il nostro articolo di consigli!

In alternativa è possibile acquistare anche un martello perforatore a batteria con la punta di 20mm di diametro, perfetto sia per le operazioni di foratura, percussione o scalpellatura grazie all’incredibile potenza di 1,7 Joule che può raggiungere con un singolo colpo. Una particolare cinghia di fissaggio ed una concezione ergonomica di tutte le maniglie, garantisce manegevolezza e sicurezza in ogni situazione. Questo set include anche una batteria da 40Ah, una valigetta portautensili ed un pratico set ad alta qualità per la foratura e la scalpellatura da 6 pezzi.

