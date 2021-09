Fino al 30% di sconto sulle migliori capsule Nescafé Dolce Gusto da Amazon!

Mentre impazzano le principali offerte giornaliere di Amazon, eBay e Mediaworld, vogliamo ritornare ancora una volta su Amazon per parlarvi di una nuova ed interessante iniziativa, rivolta soprattutto agli amanti del buon caffè. Infatti, il portale statunitense sta mettendo a disposizione le migliori capsule Nescafé Dolce Gusto, il tutto con sconti che possono raggiungere una percentuale del 30%!

Sono diverse le proposte di Amazon, con le quali potrete degustare i prodotti di un brand a livello internazionale, che si approvvigiona con chicchi di elevata qualità, provenienti dai migliori produttori al mondo di caffè. Chiaramente, ci sono davvero diverse tipologie di capsule, come nel caso del Kit degustazione composto da “Caffè Espresso Napoli”, “Espresso Roma” ed “Espresso Milano”, per un totale di sei confezioni da 16 capsule. Questo particolare bundle è ora acquistabile a 25,90€ anziché 34,90€.

In alternativa, qualora desideriate acquistare un prodotto per palati più raffinati, vi invitiamo a considerare l’acquisto del Kit degustazione composto da “Caffè Espresso Barista”, “Espresso Napoli” ed “Espresso Intenso”, da sei confezioni da 16 capsule. Anche in questo caso, come per l’articolo precedente, Amazon sta riservando uno sconto del 30%, che porta il suo prezzo originario dai 34,90€ ai 25,90€. Un’occasione, dunque, da non lasciarsi sfuggire, e con la possibilità di attivare l’acquisto periodico automatico.

In questa promozione ci sono un gran numero di articoli attualmente in sconto, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di consultare l’apposita pagina del portale, cosicché possiate visionare tutte le proposte di Amazon e scegliere quella che meglio si addice al vostro palato e, soprattutto, al vostro budget.

