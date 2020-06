Fino al 30% sulle scarpe Clarks, Skechers e Ecco per la Amazon Fashion Week

Mancano pochi giorni ormai al termine dell’Amazon Fashion Week, ma continuano le grandi promozioni dello store online per quanto riguarda abbigliamento ed accessori. Stavolta vogliamo dedicarci all’offerta riguardante le scarpe, e dopo aver trattato le sportive Puma e Geox adesso è il turno di brand molto più classici come Clarks, Skechers oppure Ecco. Con i loro particolari design i tre brand sono delle vere e proprie istituzioni quando si tratta di indossare scarpe ad eventi dove si vuole mantenere alto il livello di comodità e di eleganza.

Impossibile non notare poi nella selezione delle scarpe Clarks, la presenza anche delle Desert Boots, il super ricercato ed alla moda stivaletto in pelle, che grazie a questa promozione si può acquistare ad un prezzo veramente incredibile, ossia 63,67€ contro i 140,00€ di listino! Se cercate un paio di scarpe dal taglio classico che possano esser utilizzate per andare in ufficio oppure da mettere sotto un completo elegante durante un’evento, in questa scelta troverete sicuramente il modello più adatto a voi. Sono presenti inoltre alcuni sandali e scarpe casual, che mantengono comunque alto il livello di eleganza, adattandosi anche alle situazioni meno formali.

Le scarpe appartenenti a questa offerta della Amazon Fashion Week sono molte, il nostro invito comunque è quello di visitare la pagina dedicata dell’iniziativa in modo da trovare la scarpa perfetta per voi. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vogliamo invitarvi ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

