Fino al 40% di sconto sui monitor da Monclick!

In attesa di scoprire quali saranno i prodotti in offerta nel Prime Day di Amazon che, ricordiamo, si terrà il 13 e 14 ottobre, vi segnaliamo che su Monclick sono iniziati ottimi sconti su monitor delle migliori marche, come LG, BenQ e AOC, un’occasione imperdibile per coloro che non vogliono aspettare la tanto famigerata iniziativa di Amazon, anche perché le offerte sono piuttosto interessanti e valevoli di essere prese in considerazione.

Tantissimi i monitor che prendono parte a questa iniziativa e che vanno ad adattarsi a svariate esigenze, con modelli da 19 fino a 27 pollici. Tra i tanti, vi segnaliamo proprio un modello avente tale dimensione, ovvero il Samsung LC27F390FHUXEN, venduto a 128,99€ con uno sconto di 40,00€, un prezzo decisamente interessante per un monitor di queste dimensioni e dalle caratteristiche tecniche degne di nota, che lo rendono adatto per qualsiasi utilizzo. Il pannello, infatti, implementa la tecnologia VA, una tecnologia che offre colori e immagini dettagliate quasi come la più blasonata IPS ma al tempo stesso in grado di regalare frequenze di risposta veloci e vicine a quello che è il limite di 1ms.

Sebbene i suoi bordi non siano i più sottili in circolazione, vale la pena sottolineare che si tratta di un monitor curvo e per questo motivo riesce ad incrementare la percezione di profondità, la quale consente di immergervi completamente nei contenuti multimediali. Inoltre, la qualità del pannello è ulteriormente rafforzata dalla tecnologia proprietaria Flicker Free, che riduce lo sfarfallio consentendovi di lavorare e giocare più a lungo all’insegna del massimo comfort. Infine, i possessori di una scheda video AMD saranno felici di sapere che il Samsung LC27F390FHUXEN supporta il FreeSync, che riduce al minimo i fastidiosi ritardi tra scheda grafica e monitor, permettendo di giocare con una fluidità estrema.

Un monitor quindi che può essere utilizzato senza problemi a prescindere dall'uso che ne facciate e che, grazie a questa iniziativa, può essere portato a casa ad un prezzo molto competitivo, ma ovviamente non è l'unico che merita di essere preso in considerazione, quindi suggeriamo di visitare la pagina dedicata per valutare tutte le altre proposte.

