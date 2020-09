Fino al 40% di sconto sui rasoi Braun su eBay!

Vi segnaliamo che su eBay è appena partita una nuova promozione dedicata esclusivamente ai rasoi di Braun, leader nei prodotti di epilazione, rasatura e cura dei capelli, con sconti fino al 40% su una selezione di modelli, sia quelli da meno di 50,00€ sia quelli ben più costosi e professionali che possono arrivare a superare le centinaia di euro.

Essendo l’offerta dedicata solo ai rasoi Braun, il numero di prodotti non è elevato, ma non mancano comunque alcuni dei migliori modelli prodotti dal noto brand, come ad esempio il Braun Series 3 ProSkin 3090cc, che viene venduto a 130,45€ invece di 258,00€, ovvero con una percentuale di sconto che supera persino quella dichiarata dalla promozione, dato che parliamo di un risparmio pari al 49%. Questo modello assicura una rasatura efficace anche con barbe di pochi giorni, ovvero quelle che risultano essere le più difficili da affrontare, dove solo prodotti di un certo calibro riescono ad offrire ottimi risultati in questi condizioni. Oltre ad una comoda stazione di pulizia, che fa anche da ricarica, il Braun Series 3 ProSkin 3090cc è dotato di un rifinitore di precisione integrato ed estraibile, con il quale è possibile modellare con precisione anche baffi e basette. Inoltre, a differenza dei modelli meno costosi, che vantano un singolo sistema di rasatura, questo rasoio è composto da tre elementi oscillanti indipendenti, che si adattano ai contorni del viso in modo da ottenere il massimo comfort, oltre ovviamente a risultati degni da far diventare furiosi il vostro barbiere di fiducia.

Un’occasione perfetta quindi per dotarsi di un rasoio professionale ad un prezzo decisamente interessante, ma vi ricordiamo che questo non è l’unico modello ad essere in offerta, quindi suggeriamo di visitare la pagina dedicata per valutare quello più adatto alle vostre esigenze. Infine, come sempre, vi invitiamo a seguirci anche sui nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!