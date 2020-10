Fino al 40% di sconto sui TV LG da Monclick

Ci stiamo avvicinando alla fine del mese e ci sono tutti i presupposti perché anche ottobre possa chiudersi nel miglior modo possibile, grazie alle numerose iniziative portate avanti dai migliori e-commerce in previsione di Black Friday e Natale. In quest’ottica Monclick ha appena lanciato una nuova promozione che potrebbe interessare tutti coloro alla ricerca di un nuovo televisore, con sconti fino al 40% sugli Smart TV LG fino al 1° novembre.

Lanciare un’iniziativa dedicata solo ai modelli LG potrebbe sembrare limitata, ma occorre sottolineare che gli smart TV realizzati da questo brand sono tra i migliori che potete acquistare in questo momento, dal momento che implementano pannelli di grande qualità, arricchiti con le ultime tecnologie di intelligenza artificiale e da un design sottile, che saprà darvi un’esperienza cinematografica, nonché un aspetto elegante grazie al supporto a forma di mezzaluna.

Tanti i modelli disponibili, tutti caratterizzati da sconti meritevoli di attenzione, e tra questi vogliamo segnalare il 65NANO796NE da 65 pollici nella variante 2020, che viene proposto quasi a metà prezzo, ovvero 849,00€. Si tratta chiaramente di un televisore che non conosce compromessi, a partire dalla risoluzione 4K Ultra HD con colori puri e realistici fino ad arrivare ai controlli vocali, con i quali sarà possibile non solo spostarsi all’interno dei vari menu del televisore e cambiare canale, ma anche comandare i vostri dispositivi smart tramite Alexa e Google Assistant. Grande attenzione è stata dedicata anche al comparto audio, capace di offrire un suono surround nonostante lo spessore notevolmente ridotto.

Insomma il 65NANO796NE da 65 pollici di LG è un televisore che riesce a superare ogni standard ed è perfetto per chi vuole godersi appieno ogni secondo di un film o di una serie TV ma, come detto, non è l’unico meritevole di attenzione, ed ecco perché suggeriamo di visitare la pagina dedicata al fine di scoprire tutte le proposte, alcune delle quali abbiamo voluto riportare in calce. Infine, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

