Fino al 40% su notebook e PC grazie alle offerte HP di Monclick

Dopo avervi proposto le prime offerte di questa nuova settimana di ottobre, tra cui quella dedicata al decimo anniversario di Amazon, vi segnaliamo la nuova iniziativa di Monclick, che permette di acquistare numerosi prodotti HP, come notebook, monitor e PC desktop, con sconti fino al 40%, a tal punto da rendere le proposte particolarmente interessanti per coloro che non sono riusciti ad approfittare degli sconti del recente Prime Day.

La selezione dei prodotti HP è vastissima, e tra le tante offerte disponibili vi segnaliamo il monitor HP Z23N G2 da 23 pollici che, grazie ad uno sconto del 32%, viene venduto persino ad un prezzo inferiore rispetto alla variante più piccola da 21 pollici. Proposto a 176,99€ invece di 258,99€, si tratta di un monitor pensato per coloro che necessitano di un pannello in grado di offrire colori realistici, quindi risulta adatto principalmente ad un pubblico che utilizza spesso programmi di grafica, come ad esempio Adobe Premiere, piuttosto che ad un appassionato di videogiochi.

A differenza di modelli simili, l’HP Z23N G2 dispone di una calibrazione del colore già ottimizzata in fabbrica, permettendovi di godere subito del nuovo monitor senza particolari settaggi. L’azienda, del resto, ha svolto un lavoro egregio nell’ambito dei colori, offrendoci questo monitor con colori brillanti e realistici. Inoltre, anche il posizionamento sulla scrivania risulta migliore rispetto a tanti altri modelli della stessa fascia, grazie alla possibilità di regolare comodamente inclinazione, altezza e rotazione. Ciò lo rende utile soprattutto qualora abbiate bisogno di affiancarci un secondo monitor, senza contare l’indubbio vantaggio che se ne può avere in termini di comodità ed ergonomia rispetto alla posizione in cui siete seduti. Infine, vale la pena sottolineare la risoluzione FullHD che, sebbene possa sembrare bassa per un monitor pensato per la grafica, è in realtà più che sufficiente su un pannello da 23 pollici, dato che la densità in DPI rimane piuttosto alta.

Un monitor che fa dei colori il suo punto di forza, ma che ovviamente non è l’unico ad essere in offerta nella nuova iniziativa di Monclick, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina dedicata per scoprire quello che ha da offrire l’immenso catalogo. Prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

