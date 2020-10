Fino al 43% di sconto sui nuovi spazzolini Oral-B IO e se lo acquisti oggi te lo consegna Michelle Hunziker!

Al netto delle numerose offerte che vi abbiamo proposto in mattinata, vi segnaliamo ora quella che è una nuova e interessante iniziativa lanciata da Amazon, che vi permetterà di acquistare alcuni dei migliori spazzolini Oral-B della serie IO risparmiando fino a 100,00€! La cosa incredibile è poi che se effettuerete il vostro acquisto entro la giornata di oggi, potreste ricevere la consegna direttamente dalla testimonial per eccellenza del brand, ovvero Michelle Hunziker, che potrebbe consegnare il nuovo spazzolino ad uno dei fortunati entro il 3 novembre, ammesso che abitiate nell’area metropolitana di Milano.

Gli spazzolini della serie iO di Oral-B sono i migliori mai realizzati dalla nota azienda leader del mercato della pulizia dentale, nonché tra i migliori modelli in assoluto, adatti per coloro che vogliono trattare i propri denti nella maniera più professionale possibile. Un esempio, è lo spazzolino Oral-B Special Edition iO Series 8, che offre un’esperienza di spazzolamento delicata con capacità potenziate di monitoraggio, grazie alla presenza dell’intelligenza artificiale e dal fatto che riesce persino a fare un tracciamento denti in 3D, visualizzabile tramite l’app dedicata per dispositivi mobile, sulla quale potrete verificare in modo smart se avete pulito nel modo giusto ogni superficie.

Caratterizzato da una testina rotonda con setole micro-oscillanti, l’Oral-B Special Edition iO Series 8 dispone anche di un comodo display, che vi mostra in tempo reale quale delle 6 modalità è in funzione, oltre al timer che vi suggerisce la durata ideale di spazzolamento, nonché la percentuale di avanzamento della batteria. Quest’ultima, si ricarica in soli 3 ore ma l’autonomia è ben superiore, arrivando a durare anche più di una settimana. A dimostrazione delle sue qualità, questo spazzolino saprà anche indicarvi, tramite un LED posto poco sopra al display, se state applicando la giusta pressione sui denti, diventando rosso qualora stiate spazzolando troppo forte e verde quando si sta procedendo nella maniera corretta.

Prendersi cura dei pronti denti non è mai stato così semplice e grazie alle offerte di Amazon potrete portarvi a casa uno dei migliori spazzolini elettrici ad un prezzo più che ragionevole. Il Series 8 non è l’unico modello ad essere in sconto, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina dedicata e scegliere quello che più si adatta alle vostre esigenze. Prima di lasciarvi ai vostri acquisti e prima di augurarvi buona fortuna per la possibile consegna da parte di Michelle Hunziker, vi invitiamo ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

