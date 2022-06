Il mare è la vostra passione e siete alla ricerca di qualcosa di nuovo da fare durante le vacanze? Avete sempre sognato di surfare sull’acqua ma il prezzo delle tavole vi ha sempre scoraggiato? Allora fermatevi subito, perché questa è un’offerta rara e, per questo, imperdibile!

Vi segnaliamo, infatti, chesu Amazon sono disponibili con sconti fino al 44% una serie di splendide paddle board, con cui potersi divertire al mare, ed il tutto spendendo delle cifre relativamente basse, e comunque molto accessibili rispetto alla media del mercato.

La promozione di concentra su alcuni dei prodotti della tedesca Exprotek, con proposte che rientrano nel campo delle tavole gonfiabili e, dunque, dalla massima trasportabilità e dal minimo ingombro. Non cadete, tuttavia, nel tranello di pensare che si tratti di prodotti per bambini o di articoli non degni di nota!

Le paddle board Exprotek, infatti, non solo si caratterizzano per una comodità nel trasporto e nel montaggio davvero encomiabile, ma anche per una grande resistenza data, anzitutto, dall’ottima qualità dei materiali utilizzati dal brand tedesco, che rendono queste paddle board in grado di resistere non solo alle peggiori mareggiate, ma anche ad urti, strappi e qualsiasi inconveniente danneggerebbe, almeno idealmente, un prodotto gonfiabile.

Leggere e flessibili, queste paddle board hanno uno spessore di 8 pollici, studiato non solo per garantire resistenza e stabilità, ma anche per facilitare l’utilizzo delle tavole da parte dei principianti che, con esse, non avranno problemi di stabilità o equilibrio.

Tutto, infatti, è studiato per una buona usabilità, che si possa adattare facilmente anche a chi è alle prime armi, garantendo un buon controllo della direzione, stabilità durante la navigazione e persino il rischio di scivolare, visto il design antiscivolo, utile anche per garantire movimenti più rapidi e precisi.

Ogni modello, è inoltre provvisto di alcuni utili accessori, come una pompa a doppia azione per un rapido gonfiaggio della tavola, una tavola da pagaia, una pagaia in alluminio, un sedile per kayak, una pinna rimuovibile e persino una pratica borsa impermeabile, con cui conservare e trasportare la vostra tavola!

Insomma: le premesse per un ottimo affare ci sono tutte e, a questo punto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina che Amazon sta dedicando a questi ottimi sconti, così che possiate scegliere la tavola che meglio si adatta alle vostre esigenze, anche solo in termini di colorazioni e stile.

