Fino al 50% di sconto nel Fuoritutto Unieuro!

Anche per Unieuro è giunto il momento di iniziare il nuovo anno e qual è il modo migliore per farlo se non con le offerte del Fuoritutto? In questa prima settimana dell’anno, la nota catena di distribuzione è partita in quarta, selezionando centinaia di prodotti con sconti che arrivano fino al 50%, i quali coinvolgono articoli di ogni genere, tra cui smartphone, televisori ed elettrodomestici.

Tra questi, non mancano all’appello gli auricolari wireless, anch’essi proposti con sconti importanti come gli ottimi Samsung Galaxy Buds Plus, acquistabili a soli 99,99€ invece di 169,99€. Proposti da Unieuro nella colorazione nera, questo specifico modello dispone di 3 microfoni di buona qualità, capaci di farvi ascoltare dall’interlocutore in modo chiaro e con disturbi vicino allo zero. Inoltre, grazie alla collaborazione con AKG, sono stati implementati driver a 2 vie, ciò significa che al loro interno ci sono altoparlanti dedicati sia alle basse che alte frequenze, in modo che il suono risulti bilanciato, fondamentale durante l’ascolto di musica ma anche qualora vogliate guardare contenuti video.

La qualità di riproduzione dei Samsung Galaxy Buds Plus è ottima al punto che usarli semplicemente per le chiamate sarebbe sprecato, anche perché l’autonomia di 11 ore vi permetterà di apprezzare qualsiasi contenuto audio-video in modo del tutto nuovo, autonomia che supera le 20 ore con la custodia di ricarica. In questo specifico modello, la qualità viene accompagnata anche dal comfort, dato che si rivelano comodi da indossare tutto il giorno, oltre che belli da vedere.

Come detto, il Fuoritutto di Unieuro ha centinaia di prodotti in offerta, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina dedicata all’iniziativa per scoprire tutti gli articoli, ma se volete dare un’occhiata solo a quelli che riteniamo più interessanti, la nostra lista in calce fa sicuramente al caso vostro. Detto ciò, le offerte del 2021 sono appena iniziate e gli amanti dello shopping online farebbero bene a salvare le nostre pagine nei preferiti perché le sorprese non mancheranno. Inoltre, non dimenticatevi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

