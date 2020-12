Fino al 50% di sconto nel Mon Christmas di Monclick

È evidente che per Monclick non sono bastate le già ottime offerte di Natale, dato che il noto e-commerce ha appena messo in campo una nuova tornata di offerte che prende il nome di “Mon Christmas” valida fino al 6 gennaio e con sconti fino al 50% su una marea di prodotti, tra cui spiccano in modo palese gli elettrodomestici di grandi dimensioni come lavatrici, frigoriferi e forni elettrici, ma non mancano all’appello anche i restanti articoli tipici del negozio, come smartphone e televisori, nonché modelli interessanti di soundbar e dispositivi per la pulizia della casa. Insomma, ce n’è davvero per tutti e si tratta sicuramente di un modo per chiudere questo difficile anno in bellezza.

La lista degli articoli in offerta è davvero lunga, ma abbiamo deciso di segnalarvi in modo particolare la lavatrice Sangiorgio SEN1012D da ben 10kg, proposta con un sconto che supera persino il 50%, facendo crollare il prezzo dagli originali 599,00€ a soli 289,00€. Un risparmio davvero notevole, soprattutto se pensiamo che a meno di 300,00€ è già difficile trovare un buon modello da 9kg, facendo diventare questa un’occasione davvero unica per coloro che hanno la necessità di cambiare la loro lavatrice o acquistarne una seconda da posizionare in un altro luogo.

Ovviamente, lo spazio nel cestello non è l’unico aspetto positivo della Sangiorgio SEN1012D, dal momento che questo specifico modello dispone di 15 programmi di lavaggio e la miglior classe di efficienza disponibile oggi sul mercato, ossia la A+++. Inoltre, grazie alla velocità della centrifuga che raggiunge i 1.200 giri al minuto, risulta veloce nel lavare i vestiti e al tempo stesso riesce ad offrire a quest’ultimi il giusto trattamento, ottenendo risultati che soddisferanno anche i più esigenti.

Ribadiamo che questa è sicuramente un’offerta da non lasciarsi sfuggire, così come tutte le altre, le quali però ve li lasciamo scoprire attraverso la nostra lista in calce o direttamente sulla pagina ufficiale in modo da non perdervi neanche un articolo. Prima di lasciarvi allo shopping di fine anno, ci preme ancora una volta invitarvi ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

