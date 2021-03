Fino al 50% di sconto nello speciale smartphone di Monclick!

Se pensate sia arrivato il momento di cambiare il vostro vecchio smartphone, vi informiamo che Monclick ha selezionato alcuni dei migliori modelli sul mercato scontandoli fino al 50%. Non sappiamo fino a quando si potranno sfruttare queste occasioni, ma la nostra esperienza nel settore ci spinge a dire che questa promozione potrebbe terminare nel giro di pochi giorni o, nel migliore dei casi, fino alla fine di marzo. Il nostro consiglio, dunque, è quello di non indugiare troppo e approfittare delle offerte più interessanti.

Modelli come il Motorola Edge 5G sono quelli che non bisogna farsi sfuggire, soprattutto se proposti a metà prezzo, passando dagli originali 699,90€ a soli 349,90€. Oltre a garantire ottime prestazioni, questo dispositivo vanta tutta l’affidabilità del brand, che è riuscito a ottimizzare il software in modo che risulti scattante e privo di bug. Ovviamente, il merito va anche alla parte hardware, un aspetto dove questo specifico modello risalta grazie al processore Snapdragon 765G.

Come saprete, questo chip permette al Motorola Edge di supportare la rete 5G che, abbinata al resto delle specifiche, fa sì che questo smartphone sia uno dei migliori della categoria. Inoltre, con un rapporto schermo/corpo ai vertici della categoria, potrete vantarvi di avere un design tipico di una soluzione di fascia alta ma a metà prezzo, se non di più. Ottimo anche il comparto fotografico che, a differenza di molti altri modelli dal costo simile, include un sensore ottico 2x, che vi permetterà di ottenere ottimi scatti anche applicando una buona dose di zoom.

Come non citare poi l’ampio display da 6,7 pollici che, con l’ausilio della tecnologia OLED, vi permetterà di apprezzare i contenuti multimediali come ben pochi altri smartphone riescono a fare in questa fascia di prezzo, il tutto con una batteria da 4.500 mah in grado di portarvi oltre alla classica giornata di utilizzo. Insomma, uno smartphone a cui è difficile travare aspetti negativi in relazione al prezzo, ecco perché riteniamo sia una delle migliori offerte di questa iniziativa lanciata da Monclick.

Se per un motivo specifico preferite mettere da parte il Motorola Edge, vi ricordiamo che sulla pagina ufficiale troverete numerose altre offerte interessanti, alcune delle quali abbiamo riportato in calce. Ciò detto, non dimenticate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!