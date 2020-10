Fino al 50% di sconto per i 20 anni di ePrice!

Questi primi giorni di ottobre sono stati all’insegna di offerte straordinarie, come hanno dimostrato le varie iniziative lanciate da diversi e-commerce, ma quest’ultime diventano ancora più numerose grazie alla recente proposta di ePrice che, in occasione del suo 20° anniversario, mette a disposizione tantissimi prodotti tecnologici, tra cui notebook e componenti per PC, a prezzi incredibilmente bassi, con percentuali di sconto che raggiungono anche il 50%. Le offerte sono valide fino al 26 ottobre, quindi avete tutto il tempo a disposizione per decidere cosa portarvi a casa, ma rimane sempre valido il consiglio di non attendere troppo perché lo stock potrebbe terminare in qualsiasi momento e, considerata la percentuali di sconti, è probabile che ciò accada.

Come detto, sono tante le categorie che prendono parte a questa iniziativa e tra i numerosi articoli vi segnaliamo il televisore LG OLED55CX3 da 55 pollici, venduto con uno sconto di ben 500,00€ e quindi proposto a “soli” 1.399,99€. Una cifra sicuramente alta, ma che è giustificata dalla presenza di un bellissimo pannello OLED e di tutta la tecnologia di uno dei migliori brand in questo settore. Questo smart TV saprà regalarvi i neri più profondi, i colori più vivaci e una qualità delle immagini tra le migliori che potete trovare attualmente in un televisore, risultando quindi perfetto per chi vuole apprezzare tutti i minimi dettagli in ogni scena di un film.

Dotato del noto processore A9 di terza generazione, che possiamo quasi equipararlo a quello di un PC, l’LG OLED55CX3 riesce a sfruttare i vantaggi del deep learning per ottenere un’esperienza visiva perfetta in tutte le condizioni, dal momento che le regolazioni avvengono in maniera automatica e super ottimizzate, così come il suono che non ha bisogno dell’aiuto di una soundbar, qualora non abbiate pretese a livelli cinematografici. Insomma, si tratta di un televisore che, oltre ad offrire una qualità che non vi farà rimpiangere di non essere andati al cinema, saprà essere anche un perfetto complemento d’arredo per il vostro ambiente.

Possiamo ritenere l’LG OLED55CX3 da 55 pollici come un semplice antipasto, dato che le offerte dedicate al 20° compleanno di ePrice sono pressoché infinite e tutte valevoli di essere prese in considerazione, quindi suggeriamo di visitare la pagina dedicata all’iniziativa per scoprire tutte le proposte. Infine, prima di lasciarvi ai prodotti in promozione sullo store, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

