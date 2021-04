Fino al 50% di sconto su elettrodomesti e elettronica su Monclick

Vi segnaliamo che sul portale di Monclick sono arrivate una serie di nuove offerte dedicate alla tecnologia, con sconti che arrivano anche a tagliare i prezzi del 50%! Questa ottima iniziativa terminerà il 20 aprile, e fino ad allora avrete l’opportunità di comprare smartphone, TV, elettrodomestici, piani cottura e persino dispositivi per la mobilità elettrica a prezzi mai visti, perciò affrettatevi a cogliere al volo l’occasione!

Delle molte offerte presenti, una di quelle che risalta maggiormente riguarda la lavatrice Samsung WW90T534DAE Ai Control, che potrete acquistare a 489,90€ anziché ai tipici 949,90€, e poiché si tratta di una delle migliori lavatrici sul mercato, il suo sconto di quasi il 50% non passa di certo inosservato! Samsung WW90T534DAE Ai Control monta un ampio cestello capace di contenere fino a 9 kg di bucato, studiato in modo tale da offrire risultati perfetti anche a basse temperature, grazie al fatto che il detergente viene trasformato in microscopiche bolle, per arrivare a penetrare e rimuovere meglio lo sporco, risparmiando anche energia.

La potente intelligenza artificiale di Samsung WW90T534DAE Ai Control è talmente sviluppata che riesce ad ottimizzare i vari stili di lavaggio in base alle abitudini, e persino di consigliare il momento migliore per far partire i programmi in base alle condizioni meteorologiche. Inoltre, il sistema di sensori interno è sviluppato per monitorare costantemente la qualità della pulizia interna, verifica l’andamento dei vari cicli di lavaggio e gli eventuali problemi da risolvere, comunicandoli in tempo reale attraverso il display.

L’innovazione presente dentro una lavatrice come Samsung WW90T534DAE Ai Control è tale che persino il motore è stato ottimizzato per renderlo più silenzioso e capace di consumare meno rispetto ai modelli precedenti, grazie alla tecnologia Digital Inverter. Inoltre Samsung WW90T534DAE Ai Control è una lavatrice dotata del rivoluzionario Ecodosatore che, una volta inserita una quantità di detersivo nel cassetto, ne seleziona in maniera automatica la quantità ottimale da usare in base al bucato presente nel cestello, garantendo risultati di lavaggio eccezionali.

Oltre a Samsung WW90T534DAE Ai Control sono molte le grandi occasioni presenti in queste offerte di Primavera di Monclick, perciò il nostro consiglio a riguardo non può che essere quello di visitare l’intera selezione di prodotti, e trovare giusto per voi entro il 20 aprile. Infine, prima di lanciarvi al vostro prossimo acquisto su Monclick, ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!