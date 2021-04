Fino al 50% di sconto su tanti prodotti a marchio THUN!

Dopo aver visto in mattinata le migliori offerte relative ai prodotti Oral -B su Amazon, torniamo sul portale per segnalarvi che troverete anche ottimi sconti che riguardano gli oggetti decorativi THUN, con occasioni tali da ribassare i prezzi anche del 50%! Tanti sono gli articoli coinvolti e, visti i grandi sconti presenti, vi consigliamo di cogliere al volo questa iniziativa, specie considerando che molti prodotti THUN hanno un tempo di produzione molto breve e, dunque, un’occasione come questa potrebbe esser il momento perfetto per completare la vostra collezione.

Trattandosi di una promozione THUN, non potevano di certo mancare le tipiche statuine, ed infatti sono presenti le versioni mini di alcuni animali come la giraffa, l’elefante oppure il leone, che possono esser acquistati a 18,80€ anziché a 26,90€. Nonostante siano grandi appena circa 8 cm, queste statue sono piene di dettagli e rappresentano gli animali al meglio, con una cura incredibile nei colori e nella realizzazione dei tratti distintivi, come ad esempio i ricci della criniera del leone o le particolari strisce della zebra.

Sono presenti poi tanti oggetti decorativi della nuova linea Country, la collezione realizzata da THUN dedicata a tanti strumenti di uso quotidiano e per la cucina, che comprende tazzine da caffè in porcellana, zuccheriere, set di barattoli in vetro e tanti altri articoli unici. Spicca fra questi prodotti anche la presenza della bilancia analogica con piatto in ferro, un prodotto dall’inconfondibile design che unisce tradizione e modernità, disponibile a 27,90€.

Insomma, la selezione di oggetti decorativi THUN fatta da Amazon è tale, che noi non possiamo fare a meno di consigliarvi di visitare la pagina della promozione e trovare le occasioni perfette in base alle vostre necessità. Inoltre, sempre parlando di Amazon, vi ricordiamo che è disponibile ancora la promozione Amazon Super, che vi permetterà di acquistare una vasta selezione di articoli dal consumo quotidiano a prezzo scontato, e di aumentare il vostro risparmio.

