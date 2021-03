Fino al 50% di sconto sugli articoli a tema Wonder Woman su EMP!

Se siete alla ricerca di nuove promozioni per dare un tocco nuovo al vostro guardaroba senza spendere una fortuna, non potete farvi sfuggire l’ultima iniziativa arrivata su EMP dedicata a Wonder Woman 1984, infatti in queste ore tantissimi capi d’abbigliamento ed oggetti di merchandise ispirati all’ultimo film della famosa amazzone DC sono disponibili con i prezzi scontati fino al 50%! Questa promozione si va ad affiancare alle altre che già si possono trovare sulla piattaforma di EMP, infatti ricordatevi che in queste ore sono disponibili anche la serie di offerte relative all’abbigliamento ispirato ai villain dei grandi classici Disney, confermando il portale uno dei luoghi migliori per lo shopping nerd.

Grazie a questa iniziativa di EMP tutti i fan di Wonder Woman potranno ottenere una nuova tornata di abbigliamento esclusivo sul film a prezzo ridotto, arrivando ad ottenere vestiti come il giubbetto jeans con tanto di stelline e logo che richiamano al costume classico dell’Amazzone, ad appena 32,99€. Ma non è tutto, infatti sono disponibili una vasta scelta di t-shirt, canottiere smanicate e persino un abito lungo, caratterizzato da da dettagli in oro che vanno a ricreare il busto del costume di Wonder Woman, con tanto di una cintura che ricorda le fattezze del Lazo della Verità.

Di fronte ad una promozione del genere non potevano mancare poi tante occasioni sui Funko Pop! dedicati al mondo di Wonder Woman, con tante opzioni sia per quanto riguarda le statuette in formato portachiavi, che per quanto riguarda quelle tipiche da esposizione. A proposito del merchandise curioso a riguardo, vi segnaliamo la presenza anche della paperella di gomma dalle fattezze della super eroina DC, con tanti dettagli fedeli al personaggio come la chioma bruna, il costume rosso ed oro e persino la posa da combattimento. Insomma un vero must have per i collezionisti!

Insomma, EMP ha realizzato una promozione molto conveniente che farà la gioia di tutti gli appassionati del mondo DC e dello specifico di Wonder Woman, e proprio per questo motivo vi suggeriamo di visitare la selezione completa di articoli su EMP, così che possiate trovare quello più in linea con i vostri gusti. L’ultima cosa che vogliamo fare prima di lasciarvi ai camerini digitali di EMP, è il ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

