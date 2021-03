Fino al 50% di sconto sui dispositivi smart da MediaWorld!

Oltre le offerte del Solo per Oggi di MediaWorld, dove spicca l’asciugatrice Electrolux DelicateCare, sul portale sono arrivati anche una serie di sconti che vi faranno risparmiare sulla miglior tecnologia Smart! Infatti, fino al 24 marzo, il portale di MediaWorld si è riempito di promozioni su lampadine smart, smart TV, notebook e persino di dispositivi Echo dot di quarta generazione, con sconti che arrivano anche del 50%. Questa iniziativa, oltre a permettervi di fare acquisti tech ad ottimo prezzo, potrebbe essere una delle ultime occasioni da sfruttare per fare il regalo perfetto da fare durante la festa del papà, quindi affrettatevi!

Di questa selezione di prodotti smart, spicca per l’ottimo sconto la TV Samsung QE55Q700TATXZT, che potrete acquistare con uno sconto di 750€, ossia a 1.449,00€, un’ottima cifra tenendo a mente che si sta parlando di uno schermo QLED 8K da 55 pollici e che, inoltre, è coinvolto nell’iniziativa del brand che vi permetterà di ricevere anche un rimborso di ben 300,00€, rendendo l’offerta ancora più allettante! Samsung QE55Q700TATXZT sfrutta al massimo il suo design elegante e raffinato, e riesce quindi ad immergere completamente nelle scene, grazie ai bordi quasi inesistenti in matte black che vanno ad amalgamarsi con qualsiasi ambiente. Con il suo altissimo livello di dettaglio, Samsung QE55Q700TATXZT è una smart TV capace di arrivare fino a 7680 x 4320 pixel di risoluzione, ed è capace di riprodurre incredibili livelli di nitidezza e di dettagli, anche merito dell’ottimo impiego del sistema di upscaling che potenzia anche le immagini non concepite per la qualità 8K.

L’intelligenza artificiale di Samsung QE55Q700TATXZT si occupa di numerose funzioni, difatti si regola automaticamente la luminosità, adattandosi a qualsiasi ambiente di visione, ma ha anche un ruolo fondamentale per quanto riguarda la diffusione e l’ottimizzazione dei suoni attraverso i vari altoparlanti laterali, in modo da creare un effetto quanto più avvolgente possibile. Inoltre a render ancora più smart il Samsung QE55Q700TATXZT ci pensa il suo telecomando che vi permetterà di cercare rapidamente i contenuti dal decoder, alle piattaforme e dalla TV dal vivo sfruttando la praticità dell’Universal Guide.

Insomma, con questa particolare iniziativa MediaWorld ha coinvolto un gran numero di prodotti, dove probabilmente troverete anche il vostro prossimo regalo per la festa del papà. Quindi il nostro consiglio a riguardo non può che esser quello di visitare l’intera proposta di MediaWorld, così da trovare l’occasione perfetta in base alle vostre necessità entro il 24 marzo. Prima di lasciarvi al vostro prossimo acquisto su MediaWorld, vi ricordiamo ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!