Fino al 50% di sconto sui TV da Onlinestore!

Dopo avervi proposto alcune delle offerte più interessanti della mattinata, come lo smartphone Oppo Reno 4Z al prezzo più basso di sempre, è ora arrivato il momento di segnalarvi offerte altrettanto valide, dedicate però al mondo delle smart TV. A tal proposito, entriamo in casa Online Store, dove è possibile trovare in queste ore prezzi bassi su numerosi modelli, a partire da quelli dotati di caratteristiche basilari fino ad arrivare a modelli che implementano le tecnologie più avanzate, come i pannelli OLED.

Modelli come l’ottimo LG 55UN73006LA da 55 pollici, il cui prezzo di 439,90€ fa sì che possiate acquistare la soluzione di LG ad uno dei prezzi più bassi della rete, rispetto agli originali 600€ necesari per l’acquisto, senza contare che si tratta di uno dei migliori modelli in questa fascia di prezzo. Munita di intelligenza artificiale, la smart TV LG 55UN73006LA è dotata di un processore capace di eliminare la rumorosità nei video, offrendo colori e contrasti più vividi. Grazie ad esso, le immagini a bassa risoluzione vengono potenziate e riprodotte con una qualità più fedele possibile a quella del 4K nativo, risoluzione di cui gode ovviamente questo modello.

Passare da una soluzione che si porta ormai il peso degli anni sulle spalle ad una di ultima generazione, come lo è appunto il modello LG in oggetto, equivale a fare un salto di qualità enorme, garantendo la visione dei vostri contenuti preferiti in maniera decisamente più immersiva e coinvolgente. Parte del merito va al Filmmaker Mode, che permette al pannello di riprodurre le immagini proprio come sono state pensate dal regista, risultando fedeli fino all’ultimo dettaglio.

Dopo un periodo di pausa, Online Store ritorna quindi a stupire con offerte degne di nota che faranno sicuramente la felicità degli interessati. La pagina dedicata alla promozione contiene numerose offerte come questa, motivo per cui suggeriamo di spendere 5 minuti del vostro tempo per dargli un’occhiata, ma non prima di aver messo gli occhi sulla nostra lista prodotti in calce, dove abbiamo selezionato quelle che sono, secondo noi, le offerte su cui conviene puntare. Come sempre, prima di passare al prossimo articolo, consigliamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!